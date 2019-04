Tuček bude moderovat iSport LIGU, se sparťanem řešili FUT ve Fifě | iSport.cz

T9Laky, RIIJK, Emerickson, DRMi10, Rozsi, Kobbycz88, INAE.pikej, VencaSKS. Tato osmička si to v neděli 28. dubna od 13 hodin rozdá o triumf v prvním offline finále CZC.cz iSport LIGY. „Pokud máte fotbalové srdíčko, určitě přijďte, bude to velký turnaj. A vy budete moci sledovat Fifu na plátně v kině, což je samo o sobě dost zábavné,“ uvedl moderátor Mikoláš Tuček v pořadu NEW GAME+ při rozhovoru s Janem Hradilem, alias The Johnym, který se věnuje hraní Fify.

„Bude to největší turnaj u nás,“ doplnil Tučkova slova právě hráč esportového týmu pražské Sparty, kterému ale účast v offline finále těsně unikla. „Důležité je, uvědomit si, že to není o tom, hrát Fifu 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Ale spíše o tom, občas kouknout na profesionály. Zhodnotit si své chyby a tak podobně,“ dodal.

„Když je člověk esportový hráč, tak si musí dělat určitý rozbor týmu. Tušil jsem, že tahounem bude Cristiano Ronaldo, překvapilo mě, že stejné, ne-li lepší čísla měla má karta Neymara. Když bych měl v Ultimate Teamu vyzdvihnout dva hráče, tak jsou to právě tito dva. Samozřejmě pak jsou tam další, jejichž karty stojí třeba pět milionů, na což kolikrát mám i já problém našetřit, jako je například Ruud Gullit,“ přiznal Hradil.

„Tak to já kdybych si měl vybrat mezi Ronaldem a Neymarem, tak si vždy vezmu Gullita,“ vtipně poznamenal Tuček, kterého budete moci vidět na pozici moderátora na nedělním offline finále CZC.cz iSport LIGY.

Kromě něj a nejlepší osmičky hráčů se tam objeví i trojice známých fotbalistů: Lukáš Vácha (Sparta), Tomáš Přikryl (Mladá Boleslav) a Patrik Žitný (Teplice). A právě s posledním jmenovaným si jeden šťastlivec z publika bude moci zahrát Fifu přímo na místě. To ale není vše. Vyhrát můžete i parádní hry na Play Station.

Vstup na akci je zdarma, tak neváhejte a dorazte. Určitě bude nač se dívat!