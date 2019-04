Vácha porazil Přikryla ve FIFĚ. Vyzrál by i na finalisty iSport LIGY? | iSport.cz

Dříve jste ve FIFĚ docela válel, platí to pořád?

„V zápase, který jsem tady odehrál s Tomášem Přikrylem, jsem zvítězil. Jestli ale válím, to nevím, navíc vůči těm klukům, kteří tady hrají offline finále. Proti nim bych si asi moc nezahrál. Mám to ale jako určitý druh zábavy a baví mě to.“

Ondřej Zahustel vás chválil, že vám FIFA jde, jak často si spolu zahrajete?

„Je pravda, že s Ondrou spolu hrajeme často, zejména mód „Profíci“, kdy každý máme svou postavu, svého hráče. Dalo by se říci, že spolu hrajeme tak obden.“

Kolik času u hraní her strávíte?

„Musím říct, že po narození dcery jsem to dost omezil, ale i tak tomu věnuji dost času. Neodhadnu, kolik hodin denně to je, ale vždy večer si zahraji.“

Co vás baví za hry kromě FIFY?

„Mám hodně rád střílečky. Hodně jsem hrál Call of Duty, nyní hraji Division 2, mám rád i Assasin’s Creed a různé arkády. Kromě sportovních her si zahraji i střílečky a jiné.“

Co třeba NHL?

„Dlouho jsem ho nehrál. Přeborníkem v něm je u nás ve Spartě David Bičík, který si kupuje každý rok nové.“

Mluvili jsme o Davidu Bičíkovi a Ondřeji Zahustelovi. Kdo ještě u vás z kabiny hraje?

„Vím, že Srdjan Plavšič si občas zahraje FIFU. Co se týče dalších, tak někdo doma PlayStation má, ale aby byl velký hráč, nebo že bychom hráli společně tak to ne. Mám ale spoustu kamarádů mimo Spartu, kteří to hrají. Jako třeba Theodor Gebre Selassie či Patrik Schick. S nimi si občas zahraji.“

Komu jste v prvním offline finále CZC.cz iSport LIGY fandil?

„U mě to je jednoduché. Jelikož jsme jako Sparta vytvořili esportový tým, který zatím čítá dva hráče a jeden z nich tu byl, Emerickson, tak jsem samozřejmě fandil jemu. Musím ale říct, že když jsem přišel, tak v prvním čtvrtfinále dostal pět gólů. Po zápase jsem mu hned šel říct, že jsem mu moc štěstí nepřinesl. Navíc když jsem pak odešel na rozhovor, tak gól dal.“

Sledujete českou FIFA scénu?

„Nechci úplně tvrdit, že sleduji FIFA scénu, ale spíše, že sleduji hráče celkově. Je tomu předpovídána a myslím, že to i má velkou budoucnost. Hráči se vybírají pečlivě a jsou na ně kladeny čím dál větší nároky. Sleduji kluky i na jejich osobních účtech a jsem v tom podle mě docela bystrý a mám to načtené.“

Co říkáte na to, že by se gaming dostal na olympiádu?

„Řekl bych, že to je sport, ale jestli to má být na olympiádě bych hodnotit nechtěl. Můj názor je ale takový, že by to tam asi být nemělo. Ve světě je to daleko více sledované než u nás, ale nemusí to hned být na olympiádě. Uvidíme časem, jak to nakonec dopadne.