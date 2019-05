iSport LIGA: Plzni postupují tři hráči, včetně Lakyho. Dál jde i Železník | iSport.cz

The Johny, hráč esportového týmu Sparty, během kvalifikačních bojů v iSport LIZE • Twitch.com

Rovnou tři borci z esportového týmu Viktorie Plzeň zvládli sobotní kvalifikaci CZC.cz iSport LIGY a postoupili do online finále! A to včetně T9Lakyho, vítěze dubného offline finále. Mezi nejlepších osm hráčů se propracoval také fotbalista Lukáš Železník. Naopak štěstí nepotkalo oba hráče Sparty Emericksona a The Johnyho, kteří si brousí zuby na středeční kvalifikaci ve FUT.