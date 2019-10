Co říkají profi hráči na FIFU 20? Je pomalejší, ale fotbalovější, shodují se | iSport.cz

Jak se vám líbí nová FIFA 20? „Myslím si, že je přeci jen ještě brzy hodnotit nový ročník. Hra je venku teprve týden, takže ještě nemůžeme dělat závěry. Co mám tak informace, měl by brzy přijít patch, který může hru zase otočit o 180°. Přeci jen když to vezmu z pohledu, co jsme zatím mohli vyzkoušet, tak se mi to líbí víc než 19. Samozřejmě je zde několik věcí, které se mi nelíbí, a nebo naopak líbí, ale tahle hra má podle mě potenciál se stát jednou z těch lepších, pokud se v patchi EA zaměří na chyby, které tam stále ještě jsou a musí být spraveny.“

Štefan „Šragi“ Šraga – FK Teplice

Jak se vám líbí nová FIFA 20?

„Za mě to je rozhodně o dost lepší, než minulý ročník. Je to víc fotbalový a baví mě to.“



Co je v ní nového oproti 19?

„Pro mě je skvělý posun v tom, že tu nejsou tak OP věci jako smeče, krokety, atp. Ono to třeba funguje, ale už ten driblink je upravený tak, že to není tak silné, jako v předešlém ročníku.“



Už jste se s novým dílem dokázal sžít?

„Ze začátku jsem hrál hodně, ale teď jsem měl spoustu práce, takže se do toho chci teprve pořádně ponořit. Čeká nás první víkendovka a spousta turnajů, tak uvidíme jak to sedne.“



Věříte, že se vám bude ve 20 dařit víc než v 19?

„Tak já jsem minulý ročník hrál jen pro zábavu, ale úspěch byl třeba na UNIZA Masters, ale bral jsem to tak, že si jdu prostě "jen zahrát". Tu hru jsem zapl jednou za 3 měsíce. Dělal jsem hlavně manažera v týmu FK Teplice eSports a zabíralo to dost času. Tenhle ročník si chci zkusit i v roli hráče. Furt pro mě budou prioritní výsledky Serona a celkově ostatních hráčů, ale dám do toho srdíčko!“



Je něco, co vám ve 20 chybí?

„FK Teplice.“