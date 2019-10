T9LAKY: Udělám vše, abych zase vyhrál. FIFA 20 chce trpělivost | iSport.cz

O víkendu startuje třetí část iSport LIGY, jak se na ni těšíš?

„Těším se hodně. Hlavně i z důvodu, že vyšel nový ročník FIFA.“

Je tvým cílem završení vítězného hattricku?

„Mým cílem bylo vždycky vyhrát, takže ano, chtěl bych to dokázat.“

Jsi vítěz předchozích dvou částí, navíc jsi ovládl i předchozí iSport Cup, pociťuješ nyní větší tlak?

„Většinou ten tlak pociťuji spíše v rámci kvalifikací. Ale není to nijak hrozný. Myslím, že už jsem docela zvyklý z mnoha turnajů. Offline turnaje si vždy užívám.“

Když porovnáš oba předchozí turnaje, který bylo těžší vyhrát?

„Určitě ten druhý, byl jsem na pokraji vyřazení. Vlastně jen jednu penaltu od toho, abych prohrál. Nakonec jsem to celé otočil a přesně to mě dělá silnějšího. Navíc všechny zápasy byly vyrovnanější a víc psychicky náročnější než na prvním turnaji.“

Hrát se bude již nová FIFA 20, jak se ti zamlouvá?

„Zatím ještě hodně trénuju, ale samozřejmě je asi lepší než minulý ročník. Je fotbalovější, hodně o trpělivosti a musíš se na to soustředit.“

V čem je jiná oproti Fifě 19?

„Spousta věcí, které fungovaly v minulém ročníku, tak teď už nefungují. Kličky už nejsou tak účinné, jde spíše o kombinaci a dobré bránění.“

Myslíš, že pro tebe bude nyní obhajoba prvenství těžší, vzhledem k tomu, že je FIFA 20 na úplném začátku?

„Je to možné, každému ten ročník sedne nějak jinak. Někomu trvá déle se s tím sžít. Každopádně udělám vše proto, abych turnaj vyhrál.“

Musel jsi s příchodem Fify 20 nějak měnit svou strategii případně styl hraní?

„Řekl bych, že nějak extra ne. Stále je to hodně o držení míče, kombinaci a tak dále. Jen nějaké kličky jsem musel přestat používat.“

Může gameplay Fify 20 otočit vývoj dosavadního průběhu iSport LIGY?

„Všechno je možné, jak už jsem řekl, každému ten začátek sedne jinak. Samozřejmě do velkého finále je ještě spousta času a dá se to všechno natrénovat.“

Hrát se bude pouze v režimu FIFA Ultimate Team (FUT), jak moc to může rozhodovat o úspěchu a neúspěchu, navíc když se FIFA 20 teprve rozebíhá?

„Rozhodovat to může hodně, samozřejmě záleží na každém, jak si postaví tým. Kolik do toho třeba může investovat a samozřejmě jaké má štěstí v balíčkách. To, že se hraje FUT, je ale pro mě krok dopředu.“

Někteří hráči FIFA scény zvládli během krátké chvíle poskládat silné týmy. Koho považuješ takto v úvodu hry za největšího konkurenta?

„Zatím, co jsem tak koukal, tak se hodně daří Emericksonovi (Jan Krupička, esportový hráč Sparty Praha). Má asi nejlepší tým tady a slušné výsledky s nějakými profíky, ale samozřejmě uvidíme až v turnaji. To je vždy jiné.“

Jakou sestavu ve FUT chceš skládat? Na jaké hráče, případně národnosti by ses rád zaměřil?

„Sestavu už mám hotovou, je to takový hybrid různých lig – francouzské, španělské, anglické a jedna Ikona k tomu.“

Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Ano, už jsem investoval, není to žádná malá částka, ale asi to není potřeba zveřejňovat. Ale samozřejmě jsem do toho nedal nejvíc tady v ČR.“

Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Před první kvalifikaci už dojde jen maximálně na jednu dvě změny. Co se týče mých hráčů, tak zatím asi nejzajímavější jsou Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar nebo francouzská legenda Patrick Vieira.“

