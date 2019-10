Nové standardky ve FIFA 20! Učíme se, shodují se hráči iSport LIGY | iSport.cz

Zápas mezi Rozsim a Lakym došel do penalt • Pavel Mazáč (Sport)

Nový ročník populárního fotbalového simulátoru FIFA je v plném proudu. Verze s číslovkou 20 zasáhla už i do dění CZC.cz iSport LIGY. Tři kvalifikace určily již 24 z celkového počtu 32 online finalistů, kteří si to následně rozdají o postup do offline finále. Zbývá odehrát poslední kvalifikaci, která je na programu v sobotu 19. října. Důležitou součástí hry, stejně jako reálného fotbalového zápasu, jsou standardní situace, které mnohokrát ovlivňují průběh utkání. FIFA 20 přišla v tomto ohledu se velkou inovací, systém jejich zahrávání je zcela nový a hráči si na něj musejí zvykat. Jak jim to jde?

V okolí zelených trávníků slyšíme větu - „Rozhodly standardní situace!“ – relativně často. Klíčovou roli sehrávají ale i ve virtuálním světě. Nedaří se? Proč si nepomoci rohem či přímým kopem. Společnost EA Sports představila ve Fifě 20 nový způsob zahrávání „standardek“ a ačkoliv si na něj hráči stále zvykají, jsou zejména trestné kopy ještě větší hrozbou, než v minulosti.

Klíčovou roli u nich hraje nový způsob zaměřování. Hráč si pomocí ukazatele nastaví, do jakého prostoru chce míč kopnout. Navíc pomocí analogových páček může míči přidat faleš.

„Musím říct, že se mi to ze začátku nelíbilo, ale teď jsem si na to zvykl a jsem spokojený. Z dálky se až tak střílet nevyplácí, ale z blízka, když se to pořádně natrénuje, tak může každý přímák skončit gólem,“ tvrdí Martin Štěpán, esportový hráč pražských Bohemians, známý přezdívkou Caster. „Ideální je natrénovat si střelbu v dovednostních hrách a pak mohou být standardní situace velikou výhodou,“ dodává.

Pracovat s novou „technikou“ se učí také hráči esportového týmu Teplic. „Zahrávání přímých kopů mi zatím vůbec nesedí,“ přiznal Dominik „Seron“ Čermák, který doufá, že si na inovaci zvykne a bude z trestňáků těžit minimálně stejně, jako ve Fifě 19.

„Je to docela nezvyk. V minulém ročníku jsem ze standardek dával hodně branek, ale v nové Fifě si ještě stále zvykám,“ přiznal Martin „Dalas94“ Vůjtík. „Přímákům dost pomáhá ukazatel místa zakončení. Je podle mě jen otázkou času, než to všem sedne. Zatím se to taky učím,“ doplnil Štefan „Šragi“ Šraga.

Jak se dají zahrávat trestné kopy ve FIFA 20, předvedl na svém youtubovém kanále bývalý mistr světa a Evropy v hraní Fify Ovidiu „Ovvy“ Patrascu.

