iSport LIGA: Superfinále už v sobotu! Kdo se na něj probojoval? | iSport.cz

T9Laky prošel do III. finále iSport LIGY díky semifinálovému vítězství nad svým týmovým kolegou z Plzně JamesemBonym • Michal Beránek / Sport

Hon na T9Lakyho! I tak by se dala nazvat závěrečná akce prvního ročníku iSport LIGY. Plzeňský hráč ovládl dosud všechna offline finále a jasně trůní na vrcholu žebříčku. Pro všechny jeho rivaly by jen těžko bylo něco sladšího, než konečně jen překonat zrovna ve chvíli, kdy jde o největší prize money v historii českého esportu - rovných 100 tisíc korun čeká na vítěze!

„Je tam RIIJK, který podává pořád excelentní výkony, Seron překvapil, takže i on může udělat velký výsledek. I moji týmoví kolegové JamesBony a Pikej do toho můžou zasáhnout," hodnotil po III. offline finále sám šampion své největší možné vyzyvatele.

Kdo se tedy na superfinále probojoval?

1. FCVP.T9Laky 342

2. MSGrozsi 188

3. Team Sampi.RIIJK 187

4.-5. kobbycz88 183 (BO3 o umístění)

4.-5. FCVP.pikej 183 (BO3 o umístění)

6. ACS.Emerickson 178

7. Huhnak 149

8.-9. DRMi10 138 (BO3 o umístění)

8.-9. 1905Caster 138 (BO3 o umístění)

10. FCVP.JamesBony28 132

11. FKTseron 122

12. Doli2000 104

13. UNI.dalas94. 99

14. W3nci. 93

15. FreeAgent.brynycho 88

16.-17. FCVP.Typcii. 83 (dají si BO3 sérii o postup)

------------------------------ ------------

16.-17. Skillmachine16. 83 (dají si BO3 sérii o postup)

18. TheJohny 82

19. Willy9 74

20. 1905.valvi10 74



Série Best of 3, odehrané do středy, tak rozhodnou o konečném umístění před superfinále, i o tom, zda se na akci probojuje zástupce Viktorky Plzeň Typcii, nebo Skillmachine16.