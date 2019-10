Los SUPERFINÁLE iSport LIGY. T9Laky vyzve i spoluhráče z Plzně | iSport.cz

Největší dlouhodobá esportová soutěž v České republice míří do finiše prvního ročníku. Už v sobotu si to šestnáctka nejlepších hráčů FIFA rozdá na SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY o 100 tisíc korun. Kdo se postaví favoritovi T9Lakymu, kometě třetího offline finále Seronovi, či sparťanskému esu Emericksonovi? O tom rozhodl středeční los v sídle deníku Sport!

Vrchol CZC.cz iSport LIGY se blíží. Už v sobotu 2. listopadu v pražském multikině CineStar Anděl proběhne historicky první SUPERFINÁLE této soutěže v hraní fotbalového simulátoru FIFA. Na hráče čekají bohaté ceny, vítěz si odnese 100 tisíc korun od iSport.cz, ale i další věcné ceny. Ty získá nejen on, parádní odměny od partnerů iSport.cz, CZC.cz, O2TV, Connect. IT, Corny, Chance a Volkswagen čekají i na další superfinalisty.

O prvenství si to rozdá šestnáctka nejlepších. Z osobních důvodů se ale omluvili W3nci a Doli2000, místo kterých se SUPERFINÁLE zúčastní 17. a 18. hráč dlouhodobého žebříčku - SkillMachine16 a The Johny.

Středeční los rozhodl o tom, že ve skupině A na sebe narazí MSGrozsi, ACSEmerickson, FKTSeron a brynycho. „Není tady slabý hráč, takže ať už bych dostal kohokoliv, tak bych se musel kvalitně připravit. Se Seronem mám nevyřízené účty z posledního offline finále, kde mě porazil, proto je řada na mně, abych mu to oplatil. Zbylé dva kluky dobře znám, takže jsem se skupinou spokojený,“ uvedl po losu hráč esportového týmu Sparty Jan „Emerickson“ Krupička.

Ve skupině B dojde na zajímavý souboj mezi dalším hráčem Sparty The Johnym a plzeňským duem JamesBony28 a Pikej, které doplní kobbycz, jenž obsadil druhé místo v prvním offline finále. Ze skupiny C postoupí někdo ze čtveřice TeamSampiRIIJK, Huhnak,1905Caster a SkillMachine16.

Vítěz předchozích tří turnajů T9Laky byl vylosován jako úplně poslední do skupiny D, kde ho čekají DRMi, UNI.dalas94 a jeho spoluhráč z Plzně Typcii. „Jsem docela spokojený. Celkem jsem se bál skupiny B, kde bychom byli tři z Plzně. Skupiny B a C budou hodně těžké, ale tady už si moc nevyberete, všichni jsou kvalitní. Základem teď bude postup ze skupiny a pak se uvidí. Určitě bych ale chtěl vyhrát,“ řekl po losu Lukáš „T9Laky“ Pour.

„Projekt tak, jak jsme ho nastavili, probíhá perfektně a myslím si, že jsme vygenerovali skutečně ty nejlepší, kteří si to teď rozdají o sto tisíc korun. V esportu vidíme velkou příležitost a také to, že je to generační věc. Je to obrovský fenomén do budoucna, navíc klasický sport se s esportem prolíná,“ konstatoval šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek.

Podpořit svého favorita můžete přijít i vy. Dveře sálu č. 9 v CineStar Anděl se otevřou v sobotu 2. listopadu ve 12 hodin. Vstup je zdarma a přímo na místě si můžete nejen zahrát s kamarády Fifu 20, ale i soutěžit o super ceny, jako iPad či Playstation 4Pro. Každý návštěvník pak získá slevu na hru FIFA 20 na všechny platformy.

LOS SUPERFINÁLE

Skupina A: MSGrozsi, ACSEmerickson, FKTseron, brynycho

Skupina B: kobbycz, FCVP.pikej, FCVP.JamesBony28, The Johny

Skupina C: TeamSampiRIIJK, Huhnak, 1905Caster, SkillMachine16

Skupina D: FCVP.T9Laky, DRMi, UNI.dalas94, FCVP.Typcii

