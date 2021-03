1-11. České týmy v Evropě neuspěly, eSuba i Sinners na European Masters končí

Po prvním dni European Masters Play-In nebyly šance eSuby a Sinners na postup nikterak vysoké. Ale existovaly. „Budeme bojovat,“ sliboval Jakub „Garp“ Novotný, top laner Sinners. Jenže druhý herní den byl z pohledu českých týmů ještě horší. Šest zápasů, šest proher, dno skupin A a C.

Doufali jsme, že se jednomu z týmů podaří zopakovat úspěch eSuby z jara 2020 a postoupit do hlavní fáze European Masters. První kolo nevyšlo, jediné vítězství si připsala eSuba, postup byl ale stále reálný. Bohužel, úterní události pohřbily jakékoliv šance.

Podobně jako v pondělí nedokázali zástupci Sinners hned v prvním zápase dotáhnout silnou early game do úspěšného konce. Fnatic Rising ukázali své zkušenosti, Sinners tak museli doufat v zázrak. Poslední hřebíček do rakve zasadili Vitality.Bee výhrou nad Goskillou, která znamenala nepostup liberecké organizace. Ta se ani v dalších špílech nedokázala prosadit a v těžké skupině skončila na poslední příčce se skóre 0-6.

Do eSuby vkládali čeští fanoušci většinu nadějí, od prvního místa ve skupině dělila „modrou krev“ po úvodním dni jediná výhra. Prvním krokem k postupu mělo být vítězství proti Mkers. Od early game však byli borci z italské organizace jasně lepší, postupně si vypracovali 10k gold lead a eSuba byla velice blízko vyřazení.

Ani proti ⁠FC Schalke 04 Evolution nebylo Čechům přáno, události na Summoner's Riftu se velice podobaly těm z první hry dne proti Mkers. 32 minut stačilo německému celku na demolici eSuby, která se definitivně s turnajem rozloučila prohrou proti Method2Madness.

EU Masters 2021 Spring Play-In se nezapíše do historie česko-slovenského League of Legends pozitivně. Jde o nejhorší výsledek CZ/SK scény od počátku European Masters, podruhé v řadě se dvojice eSuba - Sinners neprobojovala do hlavní fáze.

S troškou štěstí mohly týmy oslavovat pár vítězných mačů, možná i postup. Jenže ty nejmenší maličkosti favorizovaly evropské soupeře, česko-slovenské LoL si tak bude muset na další úspěch ještě chvíli počkat.