Jedním z cílů je vyhrát EU Masters, říká jungler eSuby Sacrifice

Netrvalo dlouho a stal ses součástí eSuby, nejúspěšnější organizace CZ/SK scény. Čekal jsi před rokem, že nastane tak strmý vzestup?

„Věděl jsem, že se chci zlepšit, a že pro to udělám cokoliv. Ale že to bude zrovna eSuba a tak rychle, to jsem nečekal, abych se přiznal.“

Jaká byla tvá první reakce, když jsi dostal nabídku z eSuby?

„No byl jsem úplně hotovej. Dostal jsem husí kůži a věděl jsem, že this is it.“

Jak je možné, že jste se Sinners nejdříve v Hitpoint Masters prohráli 2:3 a pak je ve finále přehráli 3:0?

„Čím víc jsme hráli, tím jsme byli rozehranější a věděli jsme, jak chceme ke hře přistupovat. A taky Radovan hrozně smurfil.“

Na European Masters se vám bohužel příliš nedařilo. Kde vidíš hlavní příčiny vašich proher? Vnímáš to jako velkou zkušenost do budoucna?

„Zkušenost je to určitě obrovská. Ten stres, výkon oponentů, všechno. Všechny hry musím do podrobna reviewnout s Dalijesem a přijít příště silnější.“

Jaký je váš cíl do další části sezóny, popř. do dalších European Masters?

„Rapidně se zlepšit. Máme na mnohem víc a to, co jsme hráli, je jen část toho, co dokážeme. Jeden z našich cílů je vyhrát EU Masters.“

Zúčastníte se s týmem turnaje eLEAGUE? Co říkáš na prize pool a nového organizátora na poli League of Legends?

„Turnaj vypadá kvalitně a dobře zorganizovaný, už jsme se o něm v týmu bavili. Ještě uvidíme.“

Co z tebe dělá silného junglera? Kde naopak vidíš nedostatky?

„Myslím si, že to, že rozumím, pro co chci v dané hře hrát, a že jdu pro playe, když je potřeba. Chci být hráč, který se nikdy nebojí a jde do toho pokaždé naplno.“

Tvými nejoblíbenějšími šampiony jsou Graves a Lee Sin. Kde vidíš problém Lee Sina, kvůli kterému se momentálně až tolik nehraje?

„Tak první věc, co mě napadne, je určitě to, že Lee Sin nemá nejrychlejší clear. Ale myslím si, že viable je, i v LCK na něm už byla jedna hra (vyhraná). Určitě ho plánuju hrát.“

Kdyby sis mohl složit tým z historie Fnatic, ve kterém by sis rád zahrál, jaké by bylo jeho složení?

„Tak to by bylo určitě Bwipo, Já, Nemesis, Rekkles, Hylissang.“