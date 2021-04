Dokážeme hrát na vyšší úrovni, říká Ordno. Příčinu neúspěchů proti eSubě neznám

Šestým rokem brázdá vody česko-slovenského League of Legends a za svou kariéru vystřídal slušnou řádku kvalitních organizací. Nyní reprezentuje Ondřej "Ordno" Prachař Sinners. "Potvrdilo se, že Sinners byla ta nejlepší volba," těší silného midlanera. Jak hodnotí nedávné European Masters a jak komu bude fandit během víkendového finále LEC?

Proč ses v lednu rozhodl pro návrat do Sinners?

„Před začátkem splitu jsme s týmem hledali organizaci s co nejlepším zázemím a myslím, že se potvrdilo, že Sinners byla ta nejlepší volba. Nemám jim co vytknout.“ (usmívá se)

Esuba ve finále je v poslední době tvým prokletím. Kde vidíš hlavní příčinu toho, že vám finálové série nevychází?

„Proti eSubě dlouhodobě nemám nejlepší výsledky a popravdě hlavní příčinu tohohle neúspěchu sám neznám, takže bohužel nemůžu odpovědět.“

Na European Masters to asi nevyšlo úplně podle vašich představ. Našel bys přesto nějaká pozitivum z turnaje?

„Na EUM jsme měli asi ten nejtěžší los, co jsme mohli dostat, což vnímám spíš jako pozitivum. Měli jsme tak možnost zahrát si proti velmi dobrým týmům. Jsem dost spokojený s naším výkonem v prvním hracím dnu v zápasech proti FNC.R a VIT.B, ukázali jsme, že dokážeme hrát na podobné úrovni jako ty lepší týmy. O druhém dni radši mluvit nebudu (směje se).“

A tvůj individuální výkon?

„To bude asi podobné, první den velmi dobrý, druhý hrací den to šlo už jen z kopce a s tím určitě spokojený nejsem.“

Kde jsi viděl největší rozdíl mezi vámi a evropskými týmy?

„Největší rozdíl je v týmové spolupráci. Jejich individuální hra byla zhruba na stejné úrovni jako ta naše, ale jejich sehranost a pohyb na mapě je mnohem lepší. Na to jsme bohužel prohráli naše první tři zápasy.“

Už jste s týmem studovali záznamy z Evropy? Chystáte změny ve hře?

„Na zápasy jsme už koukali a teď se snažíme zařadit věci, co jsme se naučili, do našeho playbooku.“

Vnímal jsi podporu českých fanoušků? Pomáhala ti?

„Vnímal, a jako všechny, i mě to moc těší a motivuje mě to hrát dál a líp.“

Chystáte se s týmem na Spring Cup? Jaké byly tvé první dojmy z turnaje?

„Na Spring Cup se rozhodně chystáme. Jelikož tohle byla zatím jen open kvalifikace, tak zatím moc závěrů dělat nemůžu. Potkali jsme pár decentních týmů, které myslím mají šanci dostat se dál, a to je asi vše, co k tomu mám.“

O víkendu se hraje finále LEC, budeš jej sledovat a fandit MAD Lions, nebo jsi spíš na straně Rogue/G2?

„Koukat se rozhodně budu, doufám v banger MAD-G2 finále a samozřejmě fandím Carzzymu s Humanoidem, tak doufám, že to bude 3-2 pro MAD.“