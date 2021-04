V Americe bych si vydělal i třikrát víc než v Evropě, svěřila se hvězda Fnatic Upset

Po dalším nevydařeném splitu se Upset opět ocitá v nepříjemné situaci. Německý ADC hráč se bohužel prozatím nedočkal úspěchů, které od své kariéry očekával. Elias se ke slavnému Fnaticu připojil v listopadu 2020, sám ovšem říká, že pokud by měl jinak nastavené priority a peníze pro něj hrály větší roli, preferoval by tým ze Severní Ameriky.

„Kdybych se přemístil do regionu NA, vydělal bych pravděpodobně třikrát více než teď (v EU regionu),” sdělil Upset. „Neříkám, že jsem nespokojen s tím, co si aktuálně vydělám, ale opravdu je to oproti Americe značný rozdíl. V určitý bod začnu přemýšlet a ptám se sám sebe ‘Čeho se vlastně snažím dosáhnout? Opravdu mi to stojí za to?’ Snažím se vyhrát každý zápas, čelím obrovskému tlaku a nakonec se ani nedostanu na Worlds,” dodal na streamu.

Elias se už dvakrát těsně nedostal na Worlds, na LEC ale stále ještě nezanevřel. Přestěhovat se za oceán a začít reprezentovat NA tým je pro něj ale stále jedna z možných variant do budoucna. „Každý rok mi přijde hloupější a hloupější nejít do amerického týmu. Stále musíš makat a dělat maximum pro to, abys vyhrál split. Stále soutěžíš a hraješ stejnou hru. Je to pořád to samé, můžu být ten nejlepší i když budu v Severní Americe,” dodal na závěr Elias.