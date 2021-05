Stále pod vrcholem. Vikingekrig Esports si jdou pro medaili

Splnili si základ. Postup mezi nejlepší čtyřku měl být tím minimem, kterého Vikingekrig Esports na Spring Cupu dosáhnou. Teď jde teprve do tuhého. V semifinále čekají na Krakeerovi svěřence Sinners, obrovsky těžký soupeř. Jenže bojovníci se po vikingském vzoru nevzdávají. Umí si s lepším týmem poradit.

V druhé otevřené kvalifikaci, ze které postoupili mezi nejlepší šestnáctku, si porazili neúplnou sestavu eSuby, v uzavřené kvalifikaci pak přehráli Brute. S Marmas in Paris jednou vyhráli a jednou remizovali

Nad síly Vikingekrig naopak byli Czech Imports, jeden ze dvou největších favoritů Spring Cupu. VIK by mohli mezinárodnímu celku oplatit porážku v případném finále. Cesta ale vede přes již zmiňované Sinners.

„S Garpem jsme vedli vášnivou debatu, jak by případný souboj dopadnul, ale nečekali jsme, že k tomu dojde tak rychle,“ vtipkoval kouč Vikingekrig David „Krakeer“ Bruk po vítězném čtvrtfinále proti týmu Progaming.

Skóre souboje o top 4 sice zní jednoznačně pro Vikingy, se svým soupeřem si poradili 3:0. Průběh ale rozhodně jednoznačný nebyl, Vikingové museli často dotahovat a s podobným výkonem by se proti Sinners jen těžko prosadili.

Velkým pozitivem čtvrtfinálové byl mid laner Peter „Deepe“ Gramata, jenž předvedl parádní show. „Pokud takhle bude hrát proti Sinners, tak nemají šanci,“ usmíval se Krakeer.

Jak turnaj Spring Cup a působení Vikingekrig Esports v něm dopadne, se dozvíme již v sobotu 15.5. na twitch.tv/eleague.cz.

Program 15.5.:

14:00 Czech Imports vs. Marmas in Paris

17:00 Sinners vs. Vikingekrig Esports

20:00 Finále