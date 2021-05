Rád bych si zahrál proti Randomovi a jejich bot lane, říká PiOk

Dlouhodobě patří mezi to nejlepší, co česko-slovenská scéna nabízí. Lukáš „PiOk“ Lőrinc vystřídal během své kariéry většinu týmů tuzemské špičky, momentálně reprezentuje barvy týmu Sinners. Cíle ve Spring Cupu? Jen ty nejvyšší. „Určite nás beriem ako jedného z favoritov spolu s Czech Imports,“ říká slovenské ADC.

Jak se ti zatím hraje s novými posilami?

„S novými posilami sa mi zatiaľ hrá dobre, Lian je nováčik, ale učí sa rýchlo, takže si myslím, že do začiatku Hitpointu bude ready. S Bluom sa už poznám nejakú dobu a viem, ako hrá a sedí mi playstylovo zatial perfektne.“

Změnil se nějak váš herní styl?

„Zatiaľ s novými posilami hráme krátku dobu, takže si nemyslím, že sa náš herný štýl nejak zmenil.“

Jak jste se dostali právě k Lianovi a Blue45ty? Jak probíhala změna junglera a supporta?

„Výber nového junglera a supporta prebiehal tak, že sme si prezerali rebríček hráčo,v ktorí nemajú team, a ktorých sme ako tak poznali zo soloQ. No a potom prebiehali tryouty, po ktorých sme sa rozhodli pre Liana a Blua.“

Zatím je pro vás Spring Cup celkem jasná záležitost. Hráli jste nějaký zápas, ve kterém ses obával o výhru?

„Zatiaľ sme nehrali proti silným teamom, takže som sa ešte o výhru neobával.“

Bereš tedy svůj tým jako favorita Spring Cupu?

„Určite nás beriem ako jedného z favoritov spolu s Czech Imports.“

Překvapil tě nějaký z týmů, který se kvalifikoval do semifinále?

„Neprekvapil má asi žiadny team, všetky teamy, ktoré postúpili do semifinále som predpokladal, že postupia.“

S kým by ses rád utkal v případném finále?

„Určite by som si rad zahral proti môjmu bývalému spoluhráčovi Randomovi a jeho import bot linke, takže dúfam, že postúpia do finále.“

Jaký je cíl Sinners do druhého splitu?

„Náš cieľ je určite konečne vyhrať Hitpoint a postúpiť z playi-nov do Main Stage a ukázať sa v čo najlepšom svetle.“

Sleduj finálový den Spring Cupu od 14:00 na twitch.tv/eleaguecz a iSport.cz.