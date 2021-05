V týmu si zahraju s někým, s kým jsem vyhrál Spring Cup, napovídá Robocop o novém angažmá

Proč to nakonec se Sawyorem nevyšlo?

„Po prvních kolách jsme zjistili, že Sawča turnaj nebere moc vážně a zodpovědně, tak jsme dali šanci Vinxenovi. Vinxen za něj zastupoval i předtím, když Sawča třeba nestíhal dorazit na zápas, protože zrovna hrál soloQ.“

Překvapil tě někdo během Spring Cupu, ať už negativně, nebo pozitivně?

„Vinxen určitě pozitivně. Na to, že nehrál kompetitivně už nějakou tu dobu, tak zahrál fakt pěkný hry, zvlášť za jeho xin zhaa.“

Očekával jsi tak jednoznačný průběh finále?

„Po tom, co jsem koukal na sérii mezi Sinners a Vikingekrig, tak jsem si říkal, že to bude maximálně 3:1, ale počítal jsem s výhrou.“

Bylo pro vás těžší semifinále proti Marmas in Paris než finále proti Sinners?

„Tak asi Marmas in Paris, jejich jungler Outlandisch se vyrovnal Vinxenovi víc, jak ten ze Sinners, a to byl hlavní rozdíl v těch hrách. A i já proti Garpovi jsem zahrál lepší sérii, jak proti Bobistovi.“

Proti Garpovi se ti tedy hrálo dobře?

„V první hře jsem se proti Garpovi docela zapotil, zbytek her probíhal hladce a myslím si, že jsem pak zahrál celkově pěknou sérii.“

Kde jsi viděl hlavní rozdíl mezi vámi a Sinners, který nakonec rozhodl o výhře?

„Jak už jsem zmínil, tak určitě na pozici jungle. Faktor mohlo hrát i to, že Sinners předtím odehrálo 5 her a určitě byli dost unavení.“

Ty už máš s mezinárodním League of Legends zkušenosti, sedí ti třeba víc než CZ/SK?

„Určitě mi více vyhovuje hrát na mezinárodní úrovní. Level organizací i hráčů je v zahraničí o dost vyšší, tudíž prostředí na improve je prozatím rozhodně lepší.“

Vyhovuje ti současná meta? Co bys případně změnil?

„Současná meta si myslím že je fajn, champů na top a i tak celkově se dá zahrát spousta. Jedině bych asi nerfnul Gnara a i toho Renektona“

Už víš, co tě čeká v dalším splitu?

„Nemůžu ještě úplně leakovat, ale v týmu si zahraju s někým, s kým jsem vyhrál tady Spring Cup. Rozhodně se máte na co těšit.“ (usmívá se)

Jaký je tvůj osobní cíl v League of Legends?

„Tak jako u většiny hráčů se dostat do LEC, v mým případě konečně něco vyhrát i v zahraničí.“