Vitality a Fnatic mění sestavy a připravují se na LEC Summer Split 2021

V nedávném oznámení na sociálních sítích představil tým Vitality svůj kompletní celek pro LEC Summer Split 2021. Změny zahrnují příchod bývalého hráče Fnatic, junglera Oskara „Selfmade“ Bodereka, který tak nahradí Duncana „Skeanz“ Marqueta v základní sestavě. Top a mid lane obsadí talentovaní hráči z Evropské regionální ligy, Enzo „SLT“ Gonzalez a Adam „LIDER“ Ilyasov.

Vitality si ponechá svou zkušenou bot lane, od posily z Fnatic očekává, že bude v zápasech diktovat tempo. Jungler Selfmade a LIDER na mid lajně totiž značí velmi agresivní potenciál.

Norský hráč Ilyasov si už LEC zahrál za tým Misfits Gaming, následně se ale přesunul do Evropské regionální ligy, ve které působil během celého roku 2020 až do nynějšího angažmá ve Vitality.

Aktuální sestava Vitality je následující:

Top - Enzo „SLT“ Gonzalez

Jungle - Oskar „Selfmade“ Boderek

Mid - Adam „LIDER“ Ilyasov

ADC - Aljoša „Crownshot“ Kovandžić

Support - Labros „Labrov“ Papoutsaki

Informace napovídající, že by se k týmu Fnatic měl přidat Adam „Adam“ Maanane ,kolují už delší dobu, nyní je to ale konečně oficiální. Po úspěšném splitu v barvách týmu Karmine Corp ve francouzské lize LFL zažije Adam svůj debut v League of Legends European Championship 2021. Nejen, že poprvé okusí takhle velkou soutěž, ale navíc bude reprezentovat jednu z největších organizací League of Legends, slavný Fnatic.

S příchodem Adama se Belgičan Bwipo přesouvá na jinou herní pozici, konkrétně jungle. Svůj první zápas odehraje francouzský talent už 11. června 2021, kdy zároveň celá letní sezona začíná.

Zdroj: win.gg