VIDEO: I přes mozkovou obrnu si hry naplno užívá, League of Legends ovládá hlasem

Dříve pracoval jako tester pro společnost Six Foot, která stojí za titulem Dreadnought. Aktuálně je součástí QA týmu v HealthLabs a ve volném čase streamuje a vytváří content na několik sociálních sítí. Na první pohled se jedná o normální pracovní náplň dnešní doby, Kyle se ale od ostatních odlišuje. Kvůli svému handicapu hraje hry pomocí jediné ruky a svého hlasu.

Sám nejlépe ví, jak důležité pro hráče se zdravotním problémem je, aby byla hra vytvořena co nejdostupněji. Stal se proto součástí týmu DAGERSystem, který hledá možnosti, jak udělat hry co nejpřívětivější pro uživatele s jakýmkoliv omezením. Ve svém poslední tweetu například zmiňuje, že je pro něj Dark Alliance nehratelnou hrou, protože vývojáři neumožňují rebind kláves WASD.

Kyle proto zůstává u her, které mu dovolují klávesy dostatečně upravovat. Aktuálně se nejvíce věnuje League of Legends, na jeho streamech ale můžete narazit i na World of Warcraft nebo jiné tituly. Pohyb mu umožňuje speciální touchpad, který používá pouze pomocí pravé ruky, veškeré další herní manévry dělá prostřednictvím svého hlasu.

Jak vypadá Kylův touchpad? • Foto tiktok.com/@onehandmostly

Kyle je inspirací pro všechny. Díky jeho silné vůli a zapálení je možné, že se na dostupnost her bude klást větší důraz a v budoucnu se díky němu k hrám dostanou i ti, pro které to aktuálně není možné. Pokud byste chtěli Kyla podpořit, sledujte živá vysílání na jeho Twitch kanále.