Postup přímo do skupin jako velká česká výhoda, souhlasí Humanoid

Podruhé v řadě se MAD Lions v čele s českou dvojicí Matěj „Carzzy“ Orság a Marek „Humanoid“ Brázda ukáží na světovém šampionátu v League of Legends. Právě druhý jmenovaný se v rozhovoru pro Toma Matthiesena vyjádřil k Worlds či síle čínského regionu.

Oblíbený celek MAD Lions se již jednou na mistrovství světa ukázal. V kvalifikační fázi však minulý rok nepochopitelně selhal a na hlavním turnaji se neukázal. Pro nadějnou evropskou pětici to byla obrovská rána. Fanoušci se obávali, jestli po prohře MAD nepropadnou do neznáma.

Jenže zástupci španělské organizace se do roku 2021 vrátili ještě silnější. Jarní split LEC ovládli, nyní jsou jedinou sérii od zopakování tohoto úspěchu. Se dvěma evropskými tituly by se MAD Lions stali třetím nejúspěšnějším týmem starého kontinentu.

Ve finále LEC se v neděli Humanoid a spol. utkají s jedním z dvojice Rogue/Fnatic. Něco, co Marek Brázda neočekával. „Myslím si, že se utkáme s G2 Esports,“ tipoval finálového soupeře ještě před odehráním zápasu G2 vs. FNC.

Hlavní však je, že samotné finále LEC zajistilo MAD Lions přímý postup na Worlds. Žádná kvalifikace, rovnou elitní soutěž.

Samotný Humanoid je rád, že se jeho tým nevyzpytatelné Play-In fázi vyhne. „Je to stresující. Když jste z jednoho z větších regionů, lidé předpokládají, že postoupíte,“ nechal se slyšet český midlaner.

A na koho by rád na největším turnaji League of Legends narazil? „FPX vypadají jako nejlepší tým světa a byla by zábava si proti nim zahrát,“ přemýšlel Humanoid.

O nasazení MAD Lions se rozhodne v neděli ve finále LEC (twitch.tv/lec). Více informací o losu se dozvíme v blízké budoucnosti.