Carzzy vs. Humanoid. Na letním splitu LEC dojde konečně na souboj českých LoL titánů

Letní split LEC (League of Legends European Championship) se za chvíli ocitne ve své půlce - tedy alespoň základní části. Top evropské týmy mají za sebou už osm odehraných zápasů, zbývá devátý a pak se půjde do odvet. To nejlepší z pohledu českého fanouška si harmonogram soutěže nechal až na teď.