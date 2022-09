Upset a Hylissang vynechají play-in část Worlds 2022 kvůli pozitivním testům na COVID-19

Za dva dny se německo-portugalské duo představí v plné parádě a pokusí se pomoc Fnatic dostat se na lolkařský turnaj roku - Worlds 2022. Papírový favorit Play-In skupiny A to bude mít pekelně težké, obzvlášť když teď postrádají své hvězdné hráče.

Humanoidův tým ale každopádně neztrácí naději a půjde do soubojů o Worlds naplno. Mezitím se vedení Fnatic snaží dělat všechno možné proto, aby se Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov a Elias "Upset" Lipp co nejrychleji dostali zpátky do hry.

Dobré zprávy: Rhuckz dorazil vpořádku do Mexika a je připravený zasáhnout do bojů o Worlds 2022

Co si budeme povídat, COVID-19 je velmi zákeřné onemocnění a i lehký průbeh tohoto neduhu si žádá pečlivou péči a týdny klidu na rehabilitaci. Doufejme, že se kluci ve finále zúčastní prestižního turnaje a Upset se konečně předvede v plné parádě, obzvlášť potom, co minulý ročník Worlds vynechal z osobních důvodů.

Play-In fáze: Skupinová část

Skupina A Skupina B Fnatic (LEC) DRX (LCK) Beyond Gaming (PCS) Royal Never Give Up (LPL) DetonatioN FocusMe (LJL) Saigon Buffalo (VCS) Evil Geniuses (LCS) MAD Lions (LEC) Loud (CBLOL) Istanbul Wildcats (TCL) Chiefs Esports Club (LCO) Isurus (LLA)

Aktuální sestava League of Legends sekce Fnatic

Martin " Wunder " Hansen - Top

" Hansen - Top Iván " Razork " Martín - Jungle

" Martín - Jungle Marek " Humanoid " Brázda - Mid

" Brázda - Mid Elias " Upset " Lipp - Bot

" Lipp - Bot Zdravets " Hylissang " Iliev Galabov - Support

" Iliev Galabov - Support Louis " Bean " Schmitz - Bot - Stand-in

" Schmitz - Bot - Stand-in Rúben "rhuckz" Barbosa - Support - Stand-in

