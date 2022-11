12.21: "Další tank" vstupuje do League of Legends. Přichází nový champion K’Sante!

Nový patch do hry League of Legends přinese kromě nového champa jen několik málo balančních změn, zatímco se hra připravuje na finále Worlds a Preseason 2023.

K’Sante

Pasivní schopnost - Dauntless Instinct

Schopnosti K’Santeho, které způsobují poškození označují nepřátele. Útok na označeného nepřítele označení odstraní a způsobí poškození plus fyzické poškození dle maximálních životů.

Q - Ntofo Strikes

K’Sante udeří svou zbraní, udělí fyzické poškození v malé oblasti okolo něj a na krátkou dobu zpomalí nepřátele.

Pokud trefí nepřítele, získá stack; jakmile získá 2 stacky, K’Sante namísto normálního efektu vystřelí tlakovou vlnu, která vtáhne nepřátele.

All Out: Tato schopnost má zkrácený cooldown a nezpomaluje nepřátele.

W - Path Maker

Začátek nabíjení: K’Sante zvedne svou zbraň na krátkou dobu, stane se unstoppable a snižuje příchozí poškození.

Po spuštění: K’Sante se rozběhne dopředu, zatímco způsobuje poškození z procent maximálních životů. Nepřátele, které trefí, odhodí a zastunuje na krátkou dobu, dle délky nabití.

All Out: Cooldown schopnosti je obnoven, snížení poškození a poškození dle nabití je vyšší, rychlost běhu je dvojnásobná.

E - Footwork

K’Sante dashne a získá štít na krátkou dobu. Pokud dashuje k spoluhráči, range je zásadně vyšší a spoluhráč také získá štít. Během této schopnosti může K’Sante sesílat další schopnosti.

All Out: Rychlost dashe této schopnosti je vyšší. Dash na mířenou pozici má vyšší range a může přeskakovat zdi.

R - All Out

K’Sante způsobí fyzické poškození a odhodí nepřátelského championa. Pokud trefí nepřítele do zdi, způsobí větší fyzické poškození, odhodí nepřítele za zeď a zastunuje ho. K’Sante následně dashne za nepřítelem a získá bonusy All Out.

All Out: K’Sante ztratí procento svých maximálních životů, bonusové armory a magic resisty. Získá AD, omnivamp, a transformuje své schopnosti.

Ahri

Q – Mana Cost: 60-100 >>> 55-95

– poškození za hit: 40-140 (+40% AP) >>> 40-140 (+45% AP)

Bel’Veth

E – Cooldown: 22-16s >>> 24-18s

R – Životy Void Remora: 50-70% >>> 40-60% maximálních životů minionů

Blitzcrank

Základní životy: 653 >>> 633

Základní magic resisty: 32 >>> 28

W – Bonusový attack speed: 40-92% >>> 30-82%

Corki

Růst životů: 101 >>> 105

Růst AD: 2.5 >>> 2.8

Malzahar

E – (Nové): Tato schopnost nyní executuje miniony pod 15-45 životů (úroveň 1-11)

Miss Fortune

E – Magické poškození: 70-190 (+100% AP) >>> 70-190 (+120% AP)

– Zpomalení: 50% (+4% za 100 AP) >>> 40% (+6% za 100 AP)

R – poškození za vlnu: 75% AD + 20% AP >>> 75% AD + 25% AP

Ornn

R – maximální zpomalení: 40-60% >>> 60%

Xin Zhao

Pasivní schopnost: Bonusové poškození třetího hitu: 15-45% AD >>> 15-60% AD

Heal: 6-74 (dle levelu) (+10% AD) (+55% AP) >>> 6-74 (dle levelu) (+10%AD) (+65% AP)

E – Cooldown: 12s >>> 11s

Změna Remake systému

Remake nyní bude k dispozici mezi 1:30 a 3:00 herního času. Pokud se v tomto čase splní podmínky pro remake, poškozený tým má alespoň 30 vteřin na napsání příkazu “/remake” (tzn. pokud se podmínky splní v 2:59, na remake je čas do 3:29)