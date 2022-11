Revoluce v LEC! Riot chystá tři splity a Finals. EU Masters se rozšířením regionů mění na EMEA

EMEA, nová vize League of Legends • Riot Games

Nová etapa League of Legends • Riot Games

Změny, které přichystal vydavatel League of Legends Riot Games rámují dekádu populární hry na esportové scéně a vzhlíží k dekádě nové. Revoluce v ekosystému kontinentálního LoLka má za cíl ještě více zatraktivnit soutěže, přinést více zápasů a hlavně posouvá hranice Evropy. Nově tak za trojicí písmen LEC najdete: League of Legends EMEA Championship.

Do evropské "rodiny" League of Legends se v nové etapě, která startuje rokem 2023, řadí esportovci, organizace a ligy ze severní Afriky, Blízkého Východu, Turecka, Ruska a asijských států dříve patřících do Sovětského svazu.

„Budoucnost LoL stavíme na základech, které jsme položili v naší první dekádě. Chceme smysluplný, víceúrovňový ekosystém." - Naz Aletaha, Global Head of League of Legends Esports.

Prestižní LEC v nastávající sezoně zůstane na deseti týmech z Evropy. Už nějakou dobu víme, že do sezony nezasáhnout Misfits a Rogue. První jmenovaní prodali svůj slot Heretics. Rogue, kteří zvítězili v posledním splitu letošního roku a z evropských týmů došli nejdále na Worlds, se stali součástí KOI.

Riot si nicméně může rozšířením regionu otevřít dveře k movitým organizacím mimo evropský kontinent.

Tři splity a LEC Finals

LEC bude sestávat od příštího ročníku ze tří splitů. Zimní a jarní bude předcházet Mid-Season Invitational, poté se dostane na řadu klasicky letní split.

Zásadní novinkou ale pro fanoušky i hráče je, že se ještě před Worlds budeme moci těšit na LEC Finals! Změní se i formát jednotlivých soutěží, nabídne více duelů a úpravami prošlo i rozdělení na best-of.

Grafika LEC 2023 • Foto Riot Games

EMEA Masters

Pro české příznivce League of Legends je zajímavá také změna v "béčkové" soutěži LEC, doteď EU Masters. Nově se bude mezinárodní soutěž, kam se mohli kvalifikovat tuzemské týmy z Hitpoint Masters, jmenovat EMEA Masters.

Konkurence se tak rozšíří na další regiony, což přidá na atraktivitě a přitáhne početnější audienci.