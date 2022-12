To bude BANGER! Dreedy si zahraje doma na Winter Cupu. V mixu hvězd ho doplní Sajator a Savero

O víkendu nás čeká uzavřená kvalifikace LoL Winter Cupu. Představí se v ní i našlapaný mix s názvem "tranquilo hermano". Dreedy, který donedávna působil ve velkoklubu FC Barcelona, složil tým s ex-eSubákem Sajatorem a Saverem z Dynama Eclot. Dotáhnout by navíc mohl i dva zahraniční hráče ze španělské LVP.

Jakub "Dreedy" Viceník dostal povolení ze španělské LVP SuperLeague a může tak startovat na poslední velké LoL akci letošního roku. S mixem tranquilo hermano už si prošel open kvalifikačními boji. Zítra ho čeká další krok, uzavřená kvalifikace, ve které se utká mimo jiné i s Masters týmy Brute a Inside Games.

A to nebude jediná překážka. V sázce jsou jen dvě postupová místa do Play-off a ve skupině na ex-barcelonského hráče čeká ještě mix Caprisun mystic dragons team. Ten tvoří jádro týmu Entropiq - Denyk, Robocop a Khantos.

Tým hvězd s podporou zahraničních hráčů

Ale i Jakub Viceník má pořádně nabito. K toplanerovi se přidal šikovný midař a nyní už bývalý hráč eSuby Jan "Sajator" Zítek. Pozici junglera zastoupil Jiří "Savero" Odehnal, který je kmenovým hráčem Dynama Eclot, ale podle našich zdrojů má namířeno do Polska.

Zbylá místa by minimálně pro Play-off Winter Cupu, pokud se mixu podaří postoupit, měli zaplnit zahraniční hráči z LVP. Dreedy má podle spekulací LEC Wooloo namířeno do španělské organizace Guasones a právě odtud by mohl přitáhnout své budoucí kolegy.

Uzavřená kvalifikace je na programu v sobotu od 17:00, Play-off Winter Cupu pak startuje v pondělí 19. prosince a zápasy z něj vám nabídneme živě na našem twitchi.

