Streamovaná část Winter Cupu je tu. Odvysíláme dva čtvrtfinálové matche a Talent Show od Ikiseq

Osm týmů, tři streamovací dny a prizepool 230 tisíc korun. Winter Cup v League of Legends je tady a už od 16:30 si můžete vychutnat živě na našem twitchi první dvě čtvrtfinále. Vedle špičkového LoLka a speciálního virtuálního studia bude součástí přenosu i reality show Ikiseq Talent Show.

Do osmičky týmů v Play-off Winter Cupu se vtěsnaly čtyři Masters týmy. Vítěz letošního offline finále Hitpointu ve Svitavách eSuba si zahraje o postup mezi nejlepší čtyřku s Retirement age gamers. Modrokrevní si zároveň otestují novou sestavu.

Změny na soupisce udělalo i Dynamo Eclot, které se na úvod utká s celkem ESTUBA, ve kterém figuruje mimo jiné Necromartin, bývalý hráč zaniklé organizce Extatus.

Na stream míří Dreedy se svým hvězdným týmem

Zmíněná dvě tkání pojedou offstream. Zbylá dvě čtvrtfinále si už ale užijete na našem twitchi. V 16:30 startuje virtuální studio laděné tématicky do vánoční a zimní atmosféry. V 17:00 zahájí svoji cestu pavoukem Winter Cupu SINNERS s Habibi come to Dubai.

Navazovat bude šlágr pondělního programu Cryptova - tranquilo hermano. Za řeč určitě stojí druhý jmenovaný tým, který je složený z hvězdného mixu. Ex-barcelonský Dreedy jde do zbraně vedle Sajatora, který skončil v eSubě a Savera, jenž dal sbohem DNE.

Ve výběru figurují i zahraniční hráči. Dočkat se můžeme třeba polského botlanera Adriana "Odi11" Kruka, který naposledy hrál za prestižní organizaci Bifrost. Summa summarum pro ostravskou organizaci tenhle soupeř rozhodně procházkou růžovou zahradou nebude.

IKISEQ Talent Show

Součástí streamu budou i nové epizody IKISEQ Talent Show, které uvidíte exkluzivně v premiéře.

IKISEQ v ní navazuje na první sérii, kterou si můžete připomenout na youtubovém profilu organizace.