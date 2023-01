6. Epizoda Valorantu začíná! Co nás čeká?

Patch 6.0 přináší novou epizodu do Valorantu a s ní reset ranků, změny map poolu nebo nový battlepass. Nový rok pro Valorant začíná!

Aktualizace Map Poolu

Nová mapa: Lotus

Do Valorantu přichází nová mapa tématikou zasazená do starých opuštěných ruin. Po vzoru Havenu se na mapě nachází 3 sity na položení Spiku a nabízí spoustu možností na rotace a „tajné" průchody.

Lotus bude první týden k dispozici pouze v herním módu Swiftplay, a k rotaci map pro kompetitivní a unrated hry se přidá až v patchi 6.1

Lotus • Foto Riot Games

Split

Split se vrací do aktivního map poolu s úpravami pro jednodušší útok.

A Site

Oblast prvního střetu byla rozšířena a byla přidána platforma pro rozšíření možností útoků.

Nový A Main Splitu • Foto Riot Games

Box vedle Ult Orbu byl zmenšen, aby zlepšil útočníkům pohled na A site.

Nový A Main Box • Foto Riot Games

Stříška na A Situ byla odebrána, aby vypořádání s touto pozicí bylo lehčí pro útočníky.

Nové A Site Rafters • Foto Riot Games

Zadní část A Toweru byla srovnána do stejné výšky, aby se o Tower lépe bojovalo.

Nová A Tower • Foto Riot Games

Mid

Hráči nyní mohou z mid platformy seskočit bez zvuku. Pro zjednodušení byl odebrán „trick-jump" na mid box.

Nový Mid Splitu • Foto Riot Games

B Site

Pro zjednodušení prostoru byl v B Toweru odebrán box na výskok.

Nová B Tower • Foto Riot Games

V Rope Pocketu byl pak zjemněn úhel rohu, pro jednodušší vyčištění tohoto spotu.

Nová B Site • Foto Riot Games

Rotace Map

Mapy Breeze a Bind byly odebrány z rotace kompetitivních a unrated map. Budou hratelné v ostatních módech.

Další změny

Omen bez one-way smoků

Omenovo E - Dark Cover, které hráči rádi umisťovali do zdí, aby si vytvořili jednostranný smoke, dostane značný nerf. Nyní totiž bude jeho smoke při umístění do zdi padat na úroveň země, která je poblíž. Riot chce ve hře one-way smoky udržet, ale chce mít kontrolu nad tím, kde je možné tuto taktiku využít.

Kompetitivní updaty

S novou epizodou přichází samozřejmě reset ranků, tzn. hráči budou umístěni do nižších ranků, než na kterých skončili a budou muset o svůj rank opět bojovat.

Zisk/ztráta RR (Ranked Rating) bodů bude nyní více záviset na poměru výher/proher a méně na rozdílech v jednotlivých kolech. Riot se tak snaží zisk/ztrátu RR dostat do konzistentnějších čísel.

Co se MMR týče, pokud hráč má rank pod svým MMR, měl by dostávat více RR za vydařenou hru. Naopak pokud má hráč Rank výše, než svoje MMR, neměl by být tak moc trestán za prohranou hru, ve které podal dobrý výkon.

Do hry se dostalo i vylepšení „náhodných variant skinů" a řada bugfixů.