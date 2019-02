V Katovicích začal svátek esportů. V počítačové hře Dota 2 se bojuje o tři miliony | iSport.cz

Major, tedy velký turnaj, který se pořádá v počítačové hře Dota 2 jen v Polsku rozdá na odměnách 300 tisíc dolarů, což dohromady dělá nějakých 6,7 milionů korun. Největší podíl si odnese vítěz grandfinále, které se bude konat v neděli večer, zkrátka nepřijde ani poslední tým, který získá 67,7 tisíc korun.

Ještě před startem vyřazovacích částí v Polsku proběhla skupinová fáze. Týmy rozdělené do dvou skupin po šesti soutěžily o postup. Z celkem dvanácti týmů vypadly čtyři (Forward Gaming, For The Dream, komplexity Gaming a Alliance), čtyři postoupily do skupiny vítězů a čtyři do skupiny poražených.

Právě skupiny vítězů a poražených jsou v esportech vskutku zajímavou formou. Přes vítěznou skupinu je cesta do grandfinále jednodušší a rychlejší, navíc mohou jednou prohrát, čímž pak spadnou do skupiny poražených. Samotného grandfinále se pak zúčastní vítěz finále z obou skupin. Mezi největší favority turnaje patří tým OG, který vloni v létě vyhrál The International, tedy ten největší možný turnaj v esportu vůbec.