Souboj federálních lídrů. Esport tým Sparty se utká s Trenčínem ve hře FIFA | iSport.cz

To, že se vody na naší scéně hry Fifa 19 začínají vířit, není žádnou novinkou. První dva sportovní kluby AC Sparta Praha a AS Trenčín, které se rozhodly do světa esportu nebojácně vtrhnout, jsou již jasnými leadery ve svém oboru a pomáhají posouvat dění kupředu. Nyní si záměrně změří síly, utkají se v rámci přátelského duelu.

Celé klání se bude skládat z celkem 9 utkání. Hráči proti sobě křížem nastoupí ve formátu BO2. Každé utkání představuje jeden bod do celkového skóre. Po 8mi zápasech 1V1 dojde k poslednímu jednomu matchi 2V2. Kromě 2V2 zápasu budou hráči soupeřit se svými FUT mančafty, takže se můžeme těšit na nejvyšší kvalitu formy všech aktérů.

eSport tým Sparty Praha se utká s výběrem AS Trenčín • Foto Sparta Esports

Zvítězí Sparťani Emerickson a The Johny nebo Doli2000 a Doli97 za AS Trenčín? To se dozvíme už 27. 2., kdy se souboj uskuteční. Diváci jej budou moci sledovat od 18.00 na Twitchi ACS.