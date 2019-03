Plzeňské DEPO 2015 bude v sobotu patřit sci-fi a fantasy | iSport.cz

Myšlenka na uspořádání podobného fanouškovského festivalu napadla absolventa komiksového studia právě kvůli tomu, že v Plzni nemá tato komunita lidí zatím možnost se sejít na podobné události. Festival bude otevřený ale i pro celou veřejnost, pro rodiny s dětmi a zájemce o hry a hraní.

V sekci počítačových her má být lákadlem například osm automatů na arkádové hry starých desítky let. "Budeme mít i možnost virtuální reality, ale zatímco ta se stále rozšiřuje, opravdové arkádové hry na automatech se už stávají vzácností," řekl Liška. K vyzkoušení i zakoupení bude řada deskových her, chystá se turnaj v oblíbené karetní hře Bang nebo workshop výroby vlastní postavičky k deskovým hrám. V nabídce je také workshop digitální malby.

"Dříve se o sci-fi a fantasy zajímala spíše hrstka lidí, dnes jsou filmy se superhrdiny a hrdinkami jedny z nejnavštěvovanějších vůbec," řekl Liška.

Další část festivalu bude věnovaná takzvaným cosplayerům, tedy lidem, kteří se převlékají do kostýmů hrdinů komiksů, počítačových her či filmů a vžívají se do jejich rolí. Tvorbou co nejvěrnějších kostýmů tráví dlouhé hodiny. Na Co.Con přijedou například cosplayeři v kostýmech ze Star Wars. K vidění budou postapokalyptická auta z připravovaného filmu Trash Town mladé filmové skupiny MovieHouse.

Pro milovníky komiksu je připravena výstava současných tvůrců, doplněná o přednášky. Setkají se například s maskovaným autorem populární série Oprásky sčeskí historje vystupujícím pod jménem Jaz. Počítačové hry si návštěvníci zahrají i v turnajích. Oblíbená hra s auty, Trackmania, bude k vidění na širokoúhlé projekci a své hry představí i studenti Fakulty designu a umění. Dalším doprovodným programem bude malá úniková hra Transsibiřská magistrála Kupé 42, uvedl Liška.

Akce potrvá v areálu DEPO2015 od 10:00 a stánky se začnou uklízet kolem 19:00, poté bude následovat afterparty. Vstup na akci je zdarma, jednorázové stokorunové vstupné zaplatí pouze zájemci o vybrané atrakce. Platí se také materiál na workshopech malování figurek na Wargaming a stavba raketoplánu Atlantis.