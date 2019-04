Stinná stránka streamování. Dar nedar, jak vtipálci obírají hráče o peníze | iSport.cz

Nedávno tahle nepříjemná situace potkala streamera hrajícího pod přezdívkou Jordyx3. Tomu před půl rokem neznámý divák během jednoho z jeho streamů poslal ve čtyřech platbách dar v hodnotě 5100 dolarů, tedy více než 115 tisíc korun. Sám Jordyx3 nepatří mezi zrovna velké streamery, jeho kanál sleduje přes 25 tisíc lidí a v pravidelném vysílání má kolem stovky diváků. Tak vysoká částka pro něj proto znamenala více než štědrou odměnu.

Jenže se z ní nakonec vyklubala nezáviděníhodná situace. Platební systém PayPal, přes který se tyto sumy posílají, totiž umožňuje refundaci financí. Pokud tedy někomu někdo pošle peníze, má 180 dní na možnost jejich vrácení. A právě toho dárce vydávající se pod přezdívkou „ChubaPapi21“ využil.

Pouhé dva dny před koncem této lhůty si nechal vrátit celou částku, kterou PayPal okamžitě strhl z účtu streamera. Vzhledem k tomu, že to bylo až po šesti měsících, byl jeho účet rázem v mínusu a celých 115 tisíc korun tak musel uhradit ze svého. „Bylo to před půl rokem. Ty peníze jsem použil na úhradu nájmu, jídla a dalších potřebných věcí,“ vysvětlil streamer.

It really sucks that stuff like this can still happen in 2019. Charged back $5,100 USD and nothing i can do about it. I did absolutely everything i could to win the case but i couldn't. Tweet longer explaining everything in abit. You hate to see it man... pic.twitter.com/oMnyeqgRTn