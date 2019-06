Úvodní části Mercedes-Benz Virtual GP 2019 dominoval Šmídl | iSport.cz

Šampionát Mercedes-Benz Virtual GP není nic pro nováčky. Jezdci závodí na simulátoru Assetto Corsa, který využívá i řada skutečných závodních týmů nebo automobilek. Bez kvalitních volantů, pedálů a také pořádného tréninku nemá běžný člověk šanci. Proto také v tomto šampionátu závodí elita virtuálních jezdců z Česka a Slovenska, která se umí prosadit i v prestižních světových šampionátech.

Letos se vůbec poprvé účastní početné pole 22 jezdců, o kterém rozhodla náročná kvalifikace v listopadu loňského roku. Navýšení počtu startujících přišlo s rozdělením soutěže na elitní skupinu VGP1 a juniorskou VGP2. Z následného draftu vzniklo 11 dvoučlenných týmů se zastoupením v obou jezdeckých kategoriích. Každý tento tým pak hájí barvy reálných sponzorů.

Sezóna, probíhající od března do října, je rozdělena do 3 fází po 4 podnicích. Každá fáze nabídne zcela odlišný model vozu značky Mercedes-Benz – v letošní sezóně vystřídají moderní vozy GT3, historické cestovní vozy DTM a také moderní hybridní formule. Na konci října pak na jezdce navíc čeká ještě grandfinále na herním veletrhu FOR GAMES.

Většina závodů probíhá online, ale na závěr každé fáze nabídne šampionát netradiční zakončení. Jezdci nastoupí bok po boku v pražském herním studiu RE-PLAY, pod drobnohledem kamer a s identickým vybavením. O vítězi pak rozhoduje opravdový talent. Zde závodí obě kategorie odděleně a na jezdce navíc čeká rovnou dvojice závodů ohodnocená i větším počtem bodů.

Sezóna Mercedes-Benz Virtual GP 2019 má za sebou svou úvodní část s vozy Mercedes-AMG GT3. Ta se nejlépe vydařila trojnásobnému šampionovi Virtual GP a pilotu Predatoru Michalu Šmídlovi, když ze tří úvodních závodů získal tří vítězství. Na záda mu nejčastěji dýchal šampion z roku 2017 Martin Štefanko z týmu Benzina, který stejně jako Šmídl absolvoval sérii F1 Esports.

Studiové finále první části přineslo velké drama. Úvodní dvacetiminutový Sprint ovládl sice Šmídl, ale jeho vítězství znamenalo, že do druhého závodu startoval až z šestého místa. V úzkých ulicích města Macau mu pak nestačilo ani dvojnásobné množství času, tedy 45 minut, což je také délka online závodů, a pro první vítězství roku si dojel Martin Štefanko z Benziny.

Nově zavedená juniorská třída VGP2 nabídla průběh zcela opačný, a to v podobě několika různých vítězů. Pro největší počet bodů si postupně dojeli Petr Kužela z týmu FOR2A, Tomáš Korený ze stáje ŠpRt, který je i závodníkem i v reálném světě, a nakonec i Simon Kovačič v barvách Logitechu. V Macau se k nim přidal také Michal Bušek z týmu Smarty. Druhý závod v Macau pak ovládl Simon Kovačič z Logitechu.

Šampionát Mercedes-Benz Virtual GP 2019 vstoupil koncem května do druhé fáze s historickými vozy DTM, se kterými se bude závodit až do konce června. Všechny závody lze sledovat živě na platformách YouTube, Facebook a Twitch a také ve formě reportáží v herním pořadu RE-PLAY. O profesionální český komentář se pro diváky stará dvojice Richard Tesař a Marek Slezar.