FIFA 20 vrátí fotbal do ulic. Nabídne řadu novinek i režim Volta s futsalem | iSport.cz

Z herního pohledu bude jednou z novinek ve Fifě 20 autentický průběh zápasu, ve kterém je kladen větší důraz na hru ze strany uživatele. Hráči řízení umělou inteligencí budou mít lepší povědomí o čase, prostoru a pozici na hřišti. Fotbalisté by se zároveň měli pohybovat přirozeněji a působit klidnějším dojmem.

Hráči tohoto fotbalového simulátoru budou mít nově také větší kontrolu nad momenty, které rozhodují v klíčových chvílích zápasu. A to co se týče přesnosti zakončení, ale například i lépe kontrolovanými obrannými zákroky či novým driblingem do stran, který umožňuje větší hbitost hráčů, než kdykoliv předtím. Nový je také systém zahrávání trestných kopů a penalt.

Větší realističnost dodává Fifě 20 přepracovaná fyzika míče, díky níž mají i střely novou trajektorii a odrazy jsou přirozenější.

Hlavní novinkou je režim Volta Football s futsalem. Hrát budete moci tři na tři Rush (bez brankářů), 4 na 4, 4 na 4 Rush a takzvanou možnost Professional Futsal. V tomto módu budete moci hrát ve velkých arénách, ale zároveň v dosti nevšedním prostředí, jako například na vrcholu mrakodrapu v Tokiu, či mezi domy v Londýně. Zároveň si zde budete moci vytvořit svou vlastní postavu a za ni hrát.

FIFA 20 vyjde 27. září tohoto roku na PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. V poslední jmenované variantě však bude chybět zmiňovaný režim Volta Football.