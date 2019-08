OG přepsali historii! Ovládli podruhé za sebou největší turnaj v esportu | iSport.cz

OG potvrdili roli favorita a obhájili prvenství z loňského ročníku. Na turnaji předváděli skvělé výkony a do finále došli nejkratší možnou cestou přes skupinu vítězů. V samotném play off tak odehráli jen čtyři zápasy, to jejich soupeř Team Liquid, který byl od začátku ve skupině poražených, tam musel překonat zápasů sedm.

Grandfinále, které se konalo ve formátu nejlepší z pěti zápasů (na tři vítězné), ovládli OG 3:1. První zápas sice prohráli, hned se však oklepali a svými výkony dokázali, že právoplatně patřili mezi největší favority turnaje.

The International, zkráceně TI, má za sebou již devátý ročník a OG se stali prvními, komu se podařilo tento turnaj vyhrát dvakrát. To samé by ovšem platilo i v případě, že by grandfinále vyhrál Team Liquid, jeho hráči se totiž stali šampiony v roce 2017.

Kromě historicky prvního zisku druhé výhry na TI si OG odvezli i rekordní odměnu. V pěti hráčích si rozdělí přes 15,6 milionů dolarů (přes 363 milionů korun), druhý Team Liquid získal přes 4,4 milionu dolarů. Celkově se rozdalo přes 34 milionů dolarů, což je zatím světový rekord v rozdaných odměnách během jediného turnaje.

Samotné Valve, tedy vývojář hry Dota 2, dalo do odměn „pouhých“ 1,6 milionu dolarů, na zbytek peněz se složili samotní hráči, kteří v průběhu léta kupovali speciální předměty ve hře.

Tým vítězů letošního TI:

Anathan „ana“ Pham, 19 let, Austrálie

Topias „Topson“ Taavitsainen, 21 let, Finsko

Sébastian „Ceb“ Debs, 27 let, Francie

Jesse „JerAx“ Vainikka, 27 let, Finsko

Johan „N0tail“ Sundstein, 25 let, Dánsko