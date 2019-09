Chlebec zazářil na Monze, ve Virtual GP získal své první vítězství | iSport.cz

První náznak, že nepůjde o typický závod, přišel už v kvalifikaci. V ní Michal Šmídl s vozem Predator nedokázal zajet zcela perfektní kolo a poněkud překvapivě tak pole position získal Simon Kovačič v barvách Logitechu. Do druhé řady se postavili Andrej Chlebec z týmu Smarty a Vojtěch Polesný z Aceru. Právě Chlebec však rozhodně nemohl být se svým výsledkem spokojený, protože během testů zajížděl pravidelně ty nejrychlejší časy. Nejlepší šestku doplnili Michal Blažek z Lenovo Legion a druhý Acer řízený Pavlem Reiglem.



Na trati v italské Monze bývá již tradičně klíčovou záležitosti samotný start a projetí úvodní šikany okruhu. Ta je velice těsná a pro 22 formulí nejde o lehké místo na projetí. Tentokrát se vše ale povedlo naprosto precizně a někteří dokázali už v tomto místě si přilepšit. Například Šmídl, který se hned posunul do čela před Kovačiče. Stíhací jízdu ihned zahájil také Martin Štefanko. Pilot Benziny bojoval s virózou, a ta se podepsala i na kvalifikačním výkonu. Šampion z roku 2017 zajel až 15. nejrychlejší čas.



Po celý závod probíhal souboj mezi Janem Sýkora z RE-PLAY Studia a Janem Frajbišem z Avastu. Sýkora se stále snažil najít místo, kudy by se mohl před Frajbiše dostat. Ten však bránil velice precizně a nedal svému soupeři ani centimetr. V jednu chvíli dokonce donutil Sýkoru k chybě a jezdec RE-PLAY Studia nezvládl první šikanu. Ke konci závodu však Sýkora vytěžil výhodu z měkčích pneumatik a před Frajbiše se dostal.



Chlebec mezitím nasadil vysokou laťku, na kterou nikdo nestačil. Kovačič si brzy všiml stále se zvětšujícího vozu Smarty a Chlebec si s ním bez větších problémů poradil. Tím se tak posunul na celkové druhé místo a začal se soustředit na lídra závodu. Slovenský pilot ze stáje Smarty ještě zrychlil a lídra šampionátu stahoval dokonce i o půl vteřiny na kolo. Otázkou jen bylo, zda vydrží pneumatiky.





Mezitím se vytvořila trojice jezdců Sýkora, Lukáš Přáda a Frajbiš. Souboj mezi jezdci stájí RE-PLAY Studio a Avast doplnil také Thrustmaster. Tři vozy vedle sebe na Monze nikdy nevěstí nic dobrého a Sýkorův pokus o předjetí po trávě tomu odpovídal. Naštěstí jezdci to zvládli skvěle a souboj trvající po dvě dlouhé rovinky skončil bez incidentu. Nejlépe z něj vyšel Frajbiš z Avastu, který převzal celkové jedenácté místo.



To už se na čelo po skvělém manévru posunul i Chlebec. Jezdec Smarty se kolem Predatora řízeného Šmídlem prohnal s naprostou lehkostí. Obhájce titulu se sice vzápětí pokusil o protiútok, ale Chlebec měl lepší nastavení a celkovou formu. Díky tomu si následně dojel pro své první vítězství v šampionátu Mercedes-Benz Virtual GP a slovenský závodník tak sesadil z trůnu dosavadního krále online závodů Michala Šmídla. Pilot Predatoru dojel až druhý. Třetí v elitní kategorii VGP1 dokončil Michal Blažek z Lenovo Legion.

V šampionátu nyní Šmídla a druhého Martina Štefanka z Benziny dělí 30 bodů. Je tak teoreticky možné, že si Šmídl v příštím podniku dojede pro čtvrtý mistrovský titul.



Kategorie juniorů VGP2 nabídla o poznání menší drama. Pro vítězství si s přehledem dojel Simon Kovačič z Logitechu, který o necelých 40 sekund porazil Pavla Reigla. Pilot Acer si dojel pro další pódium, na které se postavil také Jaroslav Procházka v barvách RE-PLAY Studia. Kovačič má již 30 bodů náskok na Reigla a je tak o to větší naděje, že si při příštím podniku na okruhu Silverstone dojede pro první mistrovský titul v juniorské kategorii VGP2.

Týmový šampionát sice nepřinesl na první pohled žádné změny, ale bodové rozdíly jsou menší než kdy dříve. Acer sice vévodí bodování s 238 body, ale Logitech a Benzinu v souboji o druhé místo dělí jen 9 bodů. Nedaleko je také Predator se 163 body a po skvělém výkonu Chlebce se do hry vrátil také tým Smarty.

Do konce letošního ročníku Mercedes-Benz Virtual GP 2019 zbývají už jen dva podniky. Šampionát pokračuje 5. října studiovým podnikem v pražském RE-PLAY studiu, kde pojedou obě kategorie odděleně, ale se všemi jezdci na jednom místě. Závodit se bude na britském okruhu Silverstone. Velké finále pak proběhne na herním veletrhu FOR GAMES, a to v polovině října. Všechny závody budou k dispozici živě na platformách YouTube, Facebook a Twitch, a to prostřednictvím stránek Virtual GP a herního pořadu RE-PLAY.