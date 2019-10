Úspěšným gamerem i na mobilu? Startuje druhý ročník Red Bull M.E.O. | iSport.cz

Esporty už nějakou dobu patří mezi hojně sledovanou zábavu. Turnaje ve střílečce Counter Strike: Global Offensive, stavitelské vyvražďovačce Fortnite či strategické MOBA hře Dota 2 pravidelně přilákají miliony diváků. Jedno však mají společné. K tomu, aby si hráči zahráli, potřebují buď výkonný počítač, nebo aspoň konzoli.

Jenže to už teď nutností není! V posledních letech stále více stoupá popularita mobilních her, a tak se nyní budou moci hráči kompetitivně vyřádit i na této platformě. Po úspěšné premiéře se totiž vrací obří turnaj Red Bull M.E.O. O co v něm jde?

Turnaj bude věnovaný v první řadě mobilním hrám. Tou hlavní bude nejoblíbenější mobilní hra světa Clash Royal, soutěžit se ale bude i v populární karetní hře HearthStone. A přihlásit se do turnaje může každý.

Kvalifikace se budou v Česku konat od 27. října každou neděli po dobu čtyř týdnů a hrát se bude z pohodlí domova. Ti nejlepší se pak střetnou v Praze v rámci národního finále o dvě místa na celosvětovém finále, které se koná v únoru příštího roku ve španělském Madridu.

V úvodním ročníku byl úspěšný i tým eSuba. Slovenský zástupce českého týmu Daniel „danoboss“ Sehnoutek se totiž probojoval do celosvětového finále a své úspěšné tažení napříč hrou Clash Royal zakončil krásným třetím místem a odvezl si 5 tisíc dolarů, tedy více než 118 tisíc korun.