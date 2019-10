Šmídl předvedl dominantní výkon, ve Virtual GP slaví čtvrtý titul | iSport.cz

Studiové závody patří k tomu nejzajímavějšímu, co může šampionát nabídnout. Na jezdcích je znát mnohem větší tlak a navíc jsou všichni pod drobnohledem kamer. To si rozhodně ale nemohl připouštět Michal Šmídl. Jezdec Predatoru měl totiž šanci předčasně získat svůj čtvrtý titul v kariéře, ale musel být neporazitelný.

Nejprve ovšem své závody odjela juniorská kategorie VGP2, kde o titul svádějí souboj Simon Kovačič z Logitechu a Pavel Reigl z Aceru. V kvalifikaci ale překvapil ziskem pole position jezdec stáje Thrustmaster David Přáda. Ten startoval do dvacetiminutového sprintu z prvního místa vůbec poprvé v letošní sezóně.

Už krátce po startu ale došlo k havárii, při které se na chvost propadl Kovačič. Na toho tak čekala stíhací jízda, jenže po restartu měl jen 16 minut a bylo jasné, že na vítězství šanci nemá. To nahrávalo do karet Reiglovi a pilot Aceru se rychle dostal do čela a začal všem ujíždět.

Na Reiglovo tempo nedokázal nikdo odpovědět a jezdec Aceru si tak dojel pro další vítězství a navíc zajel i nejrychlejší kolo závodu. Na pódiu ho doplnili David Přáda z Thrustmasteru a Tomáš Korený z týmu ŠpRt. Kovačič dokončil až na pátém místě.

Aktuální lídr šampionátu ale dokonale využil obrácený startovní rošt pro TOP 6 v následujícím hlavním závodě, který je vypsaný na 42 minut + 1 kolo. Pilot Logitechu udělal přesně to, co jeho soupeř ve sprintu a svým soupeřům hned začal ujíždět. Naopak Reiglovi se vůbec nedařilo a udělal hned několik zbytečných chyb. Nakonec se usadil až na 4. místě, zatímco Kovačič zvítězil s pohodlným náskokem na druhého Jaroslava Procházku z RE-PLAY Studia a pro první pódium si dojel Šimon Hertneky v barvách stáje Avast.

Poté už došlo na program elitní kategorie VGP1, kde Šmídl začal fantasticky ziskem pole position o půl sekundy před Vojtěchem Polesným z Aceru a rychlostí překvapil třetí Lukáš Přáda v barvách Thrustmasteru. Na jezdce následně čekal sprint, ve kterém Šmídl ani Polesný nedali nikomu šanci a bojovalo se až o třetí místo. Lukáš Přáda se s vozem Thrustmaster snažil bojovat, ale nakonec podlehl Michalu Blažkovi v barvách Lenovo Legion.

Vítězství tak tedy slavil Michal Šmídl z Predatoru, druhý dojel Vojtěch Polesný z Aceru a třetí Michal Blažek za Lenovo Legion. Na šestém místě dojel Jan Frajbiš v barvách týmu Acer a díky tomu se mohl těšit na start z pole position do hlavního závodu. Z druhého místa pak startoval Martin Štefanko. Jezdec Benziny už v tu chvíli byl jediným, kdo by mohl Šmídlovu radost překazit.

Hlavní závod nabídl drama hned v prvních metrech. Nejprve jezdec RE-PLAY Studia Jan Sýkora odstartoval příliš brzy, čímž si vysloužil penalizaci průjezdu boxovou uličku. Následně ale v první zatáčce došlo k hromadné havárii, kvůli které musela být vyhlášena žlutá fáze. To pomohlo Šmídlovi, který si připravil půdu pro nadcházející útok. Ihned po restartu začal předvádět jeden skvělý předjížděcí manévr za druhým a během dvou kol se posunul do čela závodu.

Jezdec stáje Predator následně nasadil své tempo a zamířil pro další vítězství v letošní sezóně, které mu navíc zajistilo i čtvrtý titul ve Virtual GP. Na pódiu ho doplnili Vojtěch Polesný z Aceru a Martin Štefanko v barvách Benziny. Jan Frajbiš z týmu Avast nakonec dojel pátý.

Sezónu uzavře herní veletrh FOR GAMES, a to v sobotu 19. října, kdy se pojede velké finále na japonské Suzuce. Velký souboj svedou Martin Štefanko a Vojtěch Polesný o druhé a třetí místo v šampionátu. Kromě toho se bude také rozhodovat o titulu v juniorské kategorii VGP2, a to mezi Simonem Kovačičem a Pavle Reiglem. Fanoušci se mohou přijít podívat osobně a užít si i živou projekci závodu přímo na veletrhu. Kromě toho bude možné si po celý víkend vyzkoušet setup Mercedes-Benz Virtual GP a i si o něco zasoutěžit.