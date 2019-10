Fortnite a černá díra: Konec fenoménu, nebo marketingový tah? Hra vyděsila fanoušky | iSport.cz

V neděli večer končila jedenáctá sezona battle royal hry Fortnite, která od svého spuštění láme jeden rekord za druhým. Letos dokonce nebyla daleko od toho, aby překonala rekord v podobě nejštědřejšího turnaje, když v rámci prvního ročníku World Cup rozdala hráčům 30 milionů dolarů, tedy více než 700 milionů korun. Rekord, který do té doby držel turnaj The International ve hře Dota 2, sice překonala, nový ročník této obří akce si však vzal prvenství hned zpátky.

Fanoušci se na začátek nové sezony těšili, slibovali si novou mapu i další lákavé novinky. Místo toho je čekal jen šok. Fortnite na všech svých sociálních sítích změnil úvodní obrázek za černý a všude streamuje pohled na černou díru. Zpočátku se to zdálo jen jako chvilková záležitost, ale ani po 17 hodinách se nic nemělo. Dokonce na Twitteru začaly mizet příspěvky a do hry se nedalo přihlásit. Černý scénář podpořil i status na Facebooku ve znění "Tohle je konec".

Po pár hodinách se začaly rojit spekulace, že Epic svou vlajkovou loď úplně odstřihnul a nikdo si už víc nezahraje. Na druhou stranu však bylo jasné, že by byla firma sama proti sobě, tato populární hra jim totiž vydělala už neskutečné množství peněz. Jednou z verzí také byl fakt, že Elon Musk splnil svůj slib. V jednom z dřívějších rozhovorů totiž řekl, že by Fortnite nejraději koupil, aby ho mohl vymazat. A přesně tak to v posledních hodinách vypadalo.

Skutečnost však zřejmě nebude pro fanoušky této hry tak tragická. Podle všeho se chystá další díl, který bude zcela nový. Na italském App Storu totiž nechtěně na chvíli naskočila verze Fortnite: Kapitola 2. Sice byla vzápětí smazána, přesto si toho stihla celá řada fanoušků všimnout.

Ze strany vývojářů se však jedná o zřejmě geniální marketingový tah. Streameři dlouhé hodiny vysílají pohled na tuto černou díru v naději, že se každou chvíli změní v očekávané novinky. Jen na platformě Twitch.tv sleduje momentálně oficiální kanál Fortnite přes 50 tisíc lidí, celkově si ho zapnulo již přes 71 milonů diváků a informace o černé díře ve Fortnite doslova obletěla celý svět.

ONLINE vysílání můžete sledovat například zde: