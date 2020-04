Fotbalisté Schick a Žitný si zahrají esportový FIFA turnaj za reprezentaci | iSport.cz

Útočník Patrik Schick si za národní tým kvůli pandemii nového koronaviru minimálně do září nezahraje, přesto bude v tomto týdnu reprezentovat. V úterý spolu s dalším českým fotbalistou Patrikem Žitným z prvoligových Teplic a profesionálním esportovým hráčem Lukášem Pourem vstoupí do mezinárodního charitativního turnaje v počítačové hře FIFA 20.

Český tým pod hlavičkou eRepre nastoupí v základní skupině turnaje, který pořádá Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA, proti Německu a Rakousku.

Dva zápasy odehraje Pour alias T9Laky, jenž je v esportu profesionálem a hájí barvy Viktorie Plzeň. V utkání proti Německu se představí Schick z Lipska a proti Rakousku pak reprezentant do 21 let Žitný.

Konečný výsledek proti každému soupeři vznikne součtem skóre obou zápasů - duelu esportových hráčů a souboje profesionálních fotbalistů.

Český tým vstoupí do hry v úterý v 17:00 a fanoušci budou moci sledovat utkání na platformě Twitch. Do další fáze turnaje projde pouze vítěz skupiny. Nejlepší týmy získají peníze pro své charitativní projekty.

Úterý 21. dubna:

Německo vs Česká republika – 17:00 (T9Laky)

Německo vs Česká republika – 17:40 (Patrik Schick)

Česká republika vs Rakousko – 18:20 (T9Laky)

Česká republika vs Rakousko – 19:00 (Patrik Žitný)