Největší talent česko-slovenské Fify Seron o Lakym, karanténě a budoucnosti | iSport.cz

Jak trávíš volný čas v období karantény? Není škola, tak asi hodně hraješ?

„Určitě, teď hraju strašně velký množství času. Můj program je většinou takový, že po snídani jdu hned na Psko, u toho strávím docela dost. Pak se třeba jdu provětrat na zahradu a potom zase hrát.“

Takže omezuješ chození mezi lidi?

„Neberu to na lehkou váhu. Maximálně zajdu do krámu, jinak zůstávám doma.“

Minulý rok jsi byl součástí nejednoho turnaje na iSportu. V jednom finále jsi byl druhý, v superfinále si vypadl ve čtvrtfinále. V obou případech tě vyřadil Laky. Musel to být dobrý pocit ho konečně porazit.

„Od začátku Fify 19 a i ve dvacítce jsem ho ještě nedokázal porazit. Už asi 2 roky jsem měl cíl proti němu vyhrát. Po dvou letech se mi to konečně splnilo a jsem za to nesmírně rád. Ale byla to jenom jedna Bo3, neznamená to, že jsem hned lepší než Laky.“



Co bylo hlavní příčinou toho, že jsi ho porazil?

„Slyšel jsem, jak Laky v rozhovoru říká, že rozebírá svoje soupeře před zápasem. Taky jsem to zkusil, sedl jsem si k televizi a koukal na jeho mače. Sledoval jsem, kde dělá chyby, jak zahrává standardky, pokutový kopy…“

Takže jsi ho měl přečteného?

„Věděl jsem přesně, co udělá, kam bude přihrávat, byl jsem o krok před ním. A taky jsem se zlepšil, co se týče psychiky. Dřív by mě první obdrženej gól rozhodil. Když jsem šel dřív hrát proti Lakymu, šel jsem do toho s tím, že prohraju. To jsem teď ale neměl.“

K výhře v ESL jsi přidal perfektní víkendovku. Byl to nejlepší týden tvojí kariéry?

„Já bych řekl, že jo. Za ty dva roky jsem už měl dost úspěchů, tenhle je ale největší, i když to tak možná nevypadá. Například kdyby se to ESL hrálo offline, byli by tam diváci a komentátoři, tak by to bylo jiný. Ale bohužel se muselo hrát z domova a nebylo to tolik vidět.“

Seronovo skvělá WL • Foto instagram.com/sampiteam

Jak si zatím užíváš působení v Sampi?

„Je to neskutečnej pocit. V Nessus to bylo dobrý, v Teplicích taky. Sampi je ale top tier tým, dost možná nejlepší u nás. Je to paráda. Přináší to spoustu příležitostí. Máme i gaming house, kde jsem už párkrát byl. Až bude všechno v normálu, bude to super."

Hrál jsi už s Jakubem Janktem?

„Jo, teď spolu hrajeme docela často, nejenom Fifu, třeba i Rocket League. Kuba už mě i jednou porazil a musel to hned poslat celýmu světu.“ (směje se)

Aby se za chvíli nestal tvým spoluhráčem.

„To by bylo něco.“

Jaké jsou tvé cíle v blízké budoucnosti?

„Určitě bych chtěl na každém turnaji, kterého se zúčastním, obsadit příčku v Top 3, ideálně vyhrát. Chtěl bych být nejlepší na česko-slovenské scéně. A jelikož už mi bude 16 a budu moct hrát oficiální EA eventy, tak se na nějaký probojovat.“

Co říkáš na komunitní TOTSSF?

„Čekal jsem od toho víc. Ale najde se tam pár hráčů, kteří by se dali použít do základní sestavy – Joe Gomez, Felipe Anderson a Simon.“

Vyhovuje ti FIFA 20?

„Sedla mi neskutečně, ale je v ní pár chyb. Doufám, že ve Fifě 21 to bude lepší.

Na další ročník se těšíš?

„Určitě, na Fifu 21 se těším moc.“

Komu fandíš ve fotbale?

„Barceloně, navždy.“

A u nás máš oblíbený tým?

„Ne přímo oblíbený, ale od malička chodíme s tátou na Teplice, takže asi podvědomě Teplice. Chodím na každej zápas, ale nejsem žádnej hardcore fanoušek.“

Plzeňský T9Laky porazil ve finále III. turnaje CZC.cz iSport LIGY teplického Serona • Foto Michal Beránek / Sport

Sleduješ nějaký jiný esport než Fifu?

„Sleduju hodně Csko, hrál jsem ho na amatérský úrovni. Jinak Lolko mě třeba nebaví a absolutně ho nechápu, to samý s Dotou. Ale sleduju Sazka eLEAGUE, jelikož v ní máme Dota a CS:GO týmy. Byl bych rád, kdyby se tam v budoucnu objevila i FIFA.“

A hraješ něco kromě Fify?

„Když mě FIFA naštve, tak se jdu uklidnit k PUBG. Poslední dobou s klukama hrajeme i GTA."