Jeden z nejlepších hráčů League of Legends ukončuje kariéru. Uzi Out | iSport.cz

Jian "Uzi" Zi-Hao bezpochyby patří mezi největší legendy kompetitivního League of Legends. Mnohými je považován za nejlepší ADC v historii LoL a za nejlepšího hráče, který nikdy nevyhrál světový šampionát. Dvakrát se dostal s Royal Club (Star Horn Royal Club) do finále, v obou případech ho v jízdě za titulem zastavili korejští vládci. Jeho příběh je plný jak úspěchu, tak i zklamání.

První kompetitivní zápas odehrál Uzi v říjnu roku 2012 na TGA Grand Prix 2012 Winter. V konkurenci osmi nejlepších čínských týmů se s RYL umístil na druhém místě. V době jeho debutu mu bylo pouhých 15 let. Od začátku byl vnímán jako mechanicky nadaný hráč se slibnou budoucností.

Na první Worlds vybojovali RYL přímý postup do čtvrtfinále. V něm se utkali s Oh My God, které porazili 2:0. V semifinále na ně čekali evropští Fnatic, kteří jim nedali nic zadarmo. Po tuhém boji vyhráli 3:1 a na programu bylo finále proti SKT T1.

V něm si čínský gigant neškrtl a bez jediné výhry ve finálové Bo5 skončil na druhé příčce. Uzi se poprvé ukázal světu a ten ho obdivoval.

V Číně se již přejmenovaným Star Horn Royal Club nedařilo. Uzi udělal překvapivé rozhodnutí a z pozice ADC se přesunul na midlane. Po sérii špatných výsledků přišly změny v sestavě a Uzi se vrátil zpět na botlane.

Legendární Choi "inSec" In-seok pomohl celku k druhému místu v regionálním finále a druhému místu na Worlds. Ve finále nedokázali čínští bojovníci porazit Samsung White, další korejský supertým.

Na začátku roku přestoupil Uzi do OMG, kde se mu od začátku jak profesionálně, tak osobně nedařilo. Se spoluhráči si nerozuměl a nové strategie znamenaly problémy.

Neúspěch v OMG dovršila neúčast na Worlds 2015. Frustrace a stres Uziho znamenaly odchod z týmu a přestup k další čínské organizaci.

Qiao Gu Reapers přijali Uziho do svých řad a ze začátku se týmu dařilo. Čtvrté místo v spring splitu bylo velkým zklamáním. Organizace nebyla schopná do semifinálového zápasu postavit midlanera a zápas byl kontumován. Třetí neúspěšný split v řadě byl pro Uziho jasným signálem. Vrátil se domů.

Royal Never Give Up se konečně na jaře roku 2016 stali králi čínského League of Legends. Uzi byl pod velkým tlakem, očekávání byla vysoká. Čtvrtým rokem byl profesionálním hráčem. Bez titulu.

Ten nepřišel ani v roce 2016. V Číně druhé místo za EDG, na Worlds vypadnutí ve čtvrtfinále opět proti SKT T1.

Další obří zklamání přišlo v dalším ročníku. Další dvě druhá místa v čínském LPL, jednou proti World Elite, podruhé proti Edward Gaming.

Poprvé se Worlds konaly v Číně. RNG patřili mezi největší favority na vítězství. Korejští králové měli být sesazeni. Ve čtvrtfinále si poradili Uzi a spol. s Fnatic, v semifinále narazili na SKT, kteří jen těsně porazili evropské Misfits.

Série došla do páté, poslední hry. Z té vyšli vítězně SKT T1. Potřetí zastavil Faker čínského mistra. Větší šance už dost možná nemusela přijít.

Kletba byla prolomena 28. dubna 2018. Finále LPL. RNG byli favority. EDG vyhráli první hru. Royal Never Give Up nebyli otřeseni, a vyhráli tři hry v řadě a sérii ovládli v poměru 3:1. Uzi se dočkal své první trofeje.

Další příšla o tři týdny později na MSI. Ve finálovém souboji si dokázal čínský celek poradit s KingZone DragonX a pro Uziho to znamenalo první mezinárodní vítězství v kariéře.

Na mistrovství do Koreji přijeli RNG jako jedni z největších favoritů. Svou skupinu vyhráli a ve čtvrtfinále se utkali s G2 Esports. Týmem, který jen těsně unikl vypadnutí ve skupinách. Favorit byl jasný.

Jenže to, co následovalo, se zapsalo do dějin League of Legends jako jedno z největších překvapení. Evropský outsider zdolal RNG. Vítězství na největším turnaji League of Legends se Uzimu stále vyhýbalo.

Rok 2019 byl opět neúspěšný. Uzi se sice umístil v Summer Splitu s RNG na druhém místě, na mistrovství světa však vypadli hned ve skupině. Zápas proti Fnatic byl posledním v Uziho kariéře.

V roce 2020 si vzal Uzi pauzu kvůli špatnému zdraví. To se nezlepšilo a kvůli nemoci ukončil tento legendární hráč ve 23 letech kariéru.