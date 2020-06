Pikej: Letošní FIFA mi vůbec nevyhovuje, tempo musí být příští rok rychlejší | iSport.cz

Zástupcům FCVP eSport se daří. Ve víkendových ligách podávají stabilní výkony. Pavel "Pikej" Kail patří k tomu nejlepšímu, co může česká FIFA scéna nabídnout. S Viktorkou je od počátku její cesty esportem. Co říká na FIFA 20 a co by v novém ročníku pozměnil?

Jaký byl tvůj první ročník Fify a na jaký vzpomínáš nejraději?

„Můj první ročník Fify byl 2004. Nejraději vzpomínám asi na nějaký z ročníků 2007-2010, jelikož jsem jako malej kluk ještě na PC „drtil“ off-line režim kariéry víceméně každý den s mým nejlepším kamarádem v té době. Dále celkem rád vzpomínám na ročník 2019, protože tímto ročníkem jsem plně vstoupil na esport scénu u nás.“

Vyhovuje ti FIFA 20?

„Abych byl naprosto upřímný, tak mi tento ročník Fify nevyhovuje ani zdaleka. Svým pomalým tempem a celkovou metou hry je dost únavný a už se těším, až tahle sezóna bude za námi. Právě i kvůli tomu jsem celkově rád, jaké výkony a výsledky jsem podával, protože vím, že pokud budou další ročníky lepší, tak se do toho budu moci „obout“ daleko více.“

Co bys do dalšího ročníku změnil?

„Rozhodně bych si přál, aby další ročník byl daleko více o útočné fázi než o zdokonalování obrany. Celkově bych si přál, aby to tempo bylo mnohem rychlejší. Zároveň si ale myslím, že pokud EA nebude nijak zasahovat do fungování serverů, tak meta hry může být absolutně jakkoliv dobrá, ale celkový gameplay bude stát opět za nic. Tak, jako to bylo tenhle ročník.“

Jakého úspěchu si vážíš nejvíc?

„Bez jakékoliv pochyby to je vítězství v DATART e:LIGA. Ty emoce, které jsem tam celou dobu prožíval, byly pro mě nepopsatelné a se strašnou radostí na to vzpomínám.“

Jsi Viktorián i ve fotbale?

„Od začátku mého působení v FCVP eSport chodíme občasně jako tým na domácí zápasy. Atmosféra je tam pohodová a musím říct, že jsem strašně rád, jakým způsobem nás do své „rodiny“ vzali.“

Máš za sebou také fotbalovou kariéru? Zahraješ si případně někdy?

„Od nějakých 4 let mi přirostl fotbal k srdci a začal jsem s ním závodně. Po jedné operaci jsem musel na nějakou dobu skončit. K fotbalu jsem se dlouho nevrátil, až někdy do průběhu puberty. V té době jsem to během několika let zkusil znova za různé týmy, které hrály v té době Pražský přebor. Momentálně jsem od fotbalu závodně nějakou dobu pryč, ale občas si chodíme s klukama ven zakopat. Fotbal miluju jak na monitoru, tak i v realitě.“

Sleduješ jiné esporty než Fifu? Viděl jsi někdy případně Sazka eLEAGUE?

„Esport už mám nějakých pár let stejně rád jako ten klasický sport. Začal jsem se sledováním CS:GO přibližně někdy na přelomu roku 2015/2016 a od té doby jsem si ho extrémně oblíbil. Česká scéna mě moc neláká, ale myslím, že ta zahraniční za to vždycky stála. Poslední dobou u mě ta hra trošku upadla, ale stále se na ní někdy rád kouknu. Tento ročník jsem se i okrajově věnoval NHLku, takže to mě taky velice bavilo sledovat. Co se týče Sazka eLEAGUE, tak jsem viděl nějaké zápasy již zmiňovaného CSka.“