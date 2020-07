Envy po dalších neúspěších plánují změny v sestavě, odejít mají hlavně Evropané | iSport.cz

MICHU by měl celek podle zpráv opustit • Envy

Dávno pryč jsou dny, kdy byl Team Envy tím nejlepším CS:GO celkem na světě. Vždyť v roce 2015 se organizace dostala dvakrát do finále Majoru, jednou ho dokonce vyhrála. Nyní se ale tým trčí na 45. místě světového žebříčku a pohá účast na největších turnajích světa je v nedohlednu.

V letech 2015-2018 byl tehdejší Team EnVyUs čistě francouzskou záležitostí. V jejich bravách nastupovala ta největší světová jména: Kenny "kennyS" Schrub, Richard "shox" Papillon, Nathan "NBK-" Schmitt a mnoho dalších.

V červnu 2018 přišel převrat, Francouzi tým opustili a organizace se přesunula do Severní Ameriky, kde zkusila své štěstí.

Od té doby však nepřišel jediný turnajový triumf a stále se nenašel ten správný recept.

Na začátku roku se k Envy připojili Michał "MICHU" Müller, Buğra "Calyx" Arkin a Kaleb "moose" Jayne. Nová sestava dosahovala stejných výsledků a po půl roce se podle dbltap.com chystají další změny.

MICHU a Calyx by měli celek opustit, stejně tak Ryan "ryann" Welsh. V týmu by pak zůstali pouze Noah "⁠Nifty⁠" Francis, Kaleb "⁠moose⁠" Jayne a Nikola "LEGIJA" Ninić jakožto kouč.

Jedním z nových členů by měl být Peter "ptr" Gurney, známý především díky svému působení v CLG a NRG.

Pokud opravu odejdou všichni tři zmiňovaný hráči, přišli by Envy o všechny své RMR body, díky kterým se celky kvalifikují na Major. Jenže i tak jsou šance nulové, tudíž by to pro celek nebyla až taková ztráta. Další potencionální náhradníci nejsou známí.