INFO: Jak a kdy se odehraje play off & finále Sazka eLEAGUE Dota 2 a CS:GO

Druhý split Sazka eLEAGUE se pomalu blíží ke konci a s ním i vypjaté play off bitvy. V nich se z obou her Dota 2 a CS:GO představí šest nejlepších organizací, které budou bojovat o medailové umístění a nejvyšší prizepool v historii česko-slovenského esportu. Kdy se play off odehraje a jaké budou podmínky?

TERMÍNY BARÁŽE A PLAY OFF SAZKA ELEAGUE DOTA 2

9. 10. Baráž

10. – 11. 10. Play off + finále Prizepool

1. místo 100 000 Kč

2. místo 50 000 Kč

3. místo 30 000 Kč

4. místo 15 000 Kč

5. místo 10 000 Kč

6. místo 5 000 Kč CS:GO

14. 10. Baráž

15. 10. Play off (čtvrtfinále + zápas o 5. místo)

17. 10. Play off (semifinále)

18. 10. Finále + Zápas o 3. místo Prizepool

1. místo 500 000 Kč

2. místo 100 000 Kč

3. místo 50 000 Kč

4. místo 25 000 Kč

5. místo 15 000 Kč

6. místo 10 000 Kč

Klíč play off CS:GO a Dota 2:

– Týmy na 1. a 2. místě tabulky po základní části jsou nasazeny do semifinále.

Týmy na 3. až 6. místě jsou nasazeny do zápasů čtvrtfinále dle následujícího klíče:

– První zápas: Tým na 4. místě proti týmu na 5. místě.

– Druhý zápas: Tým na 3. místě proti týmu na 6. místě.



Do semifinále postoupí týmy následovně:

– Vítěz prvního zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 1. místě v tabulce základní části.

– Vítěz druhého zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 2. místě v tabulce základní části.

Finále

Vítězové obou semifinálových zápasů se utkají ve finálovém zápase. Týmy, které prohrály v semifinálových zápasech, se utkají v zápase o třetí místo.

Oproti původnímu plánu se z důvodu aktuální COVID-19 situace odehraje celé play off & finále online. "Současná situace nás velice mrzí, všichni jsme se těšili na velkolepé finále v rámci eventu For Games. Vzhledem k možným nařízením a zhoršení koronavirové situace však nechceme riskovat zdraví diváků, hráčů a dalšího potřebného personálu. Pevně věříme, že se offline finále Sazka eLEAGUE uskuteční pro fanoušky příští rok," uvedl manažer Sazka eLEAGUE Pavel Janega. "O to víc naše veškeré úsilí nyní věnujeme streamovanému přenosu ze studia na Twitch.tv/eleaguecz a našem facebooku, abychom divákům nabídli co nejlepší zážitek."

Přesné časy v jednotlivé hrací dny play off budou v nejbližších dnech upřesněny. Organizátoři aktuálně počítají, že jednotlivé týmy a hráči odehrají duely ze svých domovů či bootcampů organizací.

Baráž

Týmy na 7. a 8. místě základní části se střetnou v baráži s nejlepšími dvěma týmy Open kvalifikací. Nejúspěšnější celky si zajistí pozici v dalším splitu Sazka eLEAGUE.

DOSTAŇ SVŮJ TÝM DO SAZKA ELEAGUE CS:GO

Kvalifikace Open #6 - 30. 9.

Kvalifikace Open #7 - 2. 10.

Kvalifikace Open #8 - 7. 10.

Play off & finále Open - 9. 10.