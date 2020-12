Začátek konce pro ENCE? Kick Aleksiho byl špatné rozhodnutí, řekl Allu pro HLTV Confirmed

2. března 2019. ENCE poráží Natus Vincere v semifinále IEM Katowice a postupují do finále Majoru. Finský Counter-Strike byl na vrcholu. Další Major, další play off, ale odchod nejdůležitějšího hráče sestavy - Aleksiho „Aleksib“ Virolainena.

Málokdo souhlasil s kicknutím IGL, které dotáhlo svůj tým ze dna až do finále největšího turnaje v Counter-Strike: Global Offensive. „Zpětně vidím, že to byla chyba, kicknuli jsme toho nesprávného,“ přiznal Aleksi „allu“ Jalli.

Finský AWP hráč se také ohradil proti těm, kteří všechna rozhodnutí ohledně rosteru ENCE. „Samozřejmě jsem byl součástí těchto změn, nejsem však diktátor, který rozhoduje o všem,“ říká Allu.

Během interview vyjádřili na Twitteru svůj názor také současní či bývalí spoluhráči finské legendy. Zřejmě největší pozdvižení způsobil Tweet od Jereho „sergej“ Sala. „Nevěřil bych všemu, co Allu říká. Není tak prostý a neškodný, jak by se mohlo zdát. Existuje důvod, proč jako jediný z originálního rosteru zůstal v ENCE,“ vyjádřil se 18letý mladík na Twitteru.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Sami „xseveN“ Laasanen retweetnul mladého borce, který si v příštím roce odbyde svou povinnou vojenskou službu a již tak není součástí ENCE.

Do konverzace se zapojil také Miikka „suNny“ Kemppi. „Vše, co zaznělo, je pravda, ale ne úplná pravda,“ komentoval současný hráč ENCE interview. Svou troškou do mlýna přispěl také Aleksib, který napsal jednoduše „Kiitos“, přeloženo „Děkuji“.

K celé situaci se na sociálních sítích vyjádřila ve středu také samotná organizace ENCE.

ENCE se v roce 2020 hrubě nedařilo. Tým vstupoval do letošního ročníku na dvanácté příčce světového žebříčku, nyní se celek topí mimo nejlepší třicítku.

Od začátku roku proběhlo v týmu několik změn. Sami „xseveN“ Laasanen přestoupil do finského HAVU Gaming, kde se k němu od 14. ledna připojí Jani „Aerial“ Jussila. Jak již bylo zmíněno, Jere „sergej“ Salo zamíří na vojnu. Z lednové sestavy tak zůstali pouze dva členové.

Současná sestava ENCE:

Aleksi „allu“ Jalli

Miikka „suNny“ Kemppi

Elias „Jamppi“ Olkkonen

Tuomas „SADDYX“ Louhimaa

Joonas „doto“ Forss