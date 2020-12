CZC.cz bojuje proti šikaně, sleduj charitativní Dream Stream a vyhraj PS 5 či Xbox Series X

GEEKové z CZC.cz chtějí podpořit rozšíření online aplikace proti šikaně “NNTB” do více než 600 škol v České republice. Potřebné peníze plánují vybrat přes charitativní Dream Stream, na který lákají exkluzivními soutěžemi o nové konzole PlayStation 5 a Xbox Series X. Streamovat navíc budou známé české osobnosti a to v pondělí 21. prosince od 18:00 na sociálních sítích CZC.cz a MALL.TV.

Během online streamu, který se uskuteční 21. prosince, budou fanoušci přispívat přes dárcovskou platformu Donio přímo ve streamu na sbírku pro Nadační fond Nenech to být, který stojí za mobilní aplikací NNTB. Přispěním pomohou rozšířit online schránku důvěry "Nenech to být” do několika stovek škol v České republice.

Účast na streamu přislíbil herec Lukáš Hejlík, který je také ambasadorem projektu Nenech to být, herní influencer a komentátor Sazka eLEAGUE Martin Rota, moderátorka Naomi Adachi, youtuber Martin Malý, známý pod jménem AtiShow, nebo matador YouTube scény, Pedro. Tyto osobnosti budou pro dobrou věc streamovat hry jako jsou Minecraft, Tony Hawk’s Pro Skater, Mafia Definitive Edition nebo dlouho očekávanou novinku letošních Vánoc, Cyberpunk 2077. Několikahodinový herní stream bude k vidění na Facebooku, Instagramu, YouTube a Twitch kanálech CZC.cz. Kromě toho jej bude vysílat i MALL.TV, která nedávno získala za seriál o kyberšikaně #martyisdead Mezinárodní cenu Emmy. Na všech kanálech streamovací maraton odstartuje v pondělí 21. prosince od 18:00.

Na atraktivnosti budou streamu přidávat i soutěže, které budou probíhat po celou dobu hraní. Mezi možnými výhrami nechybí nejnovější herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X, které se během podzimních předobjednávek zcela vyprodaly.

Nadační fond Nenech to být založili tři středoškoláci a tvůrci online schránky důvěry NNTB. Za tři roky od spuštění se do platformy zapojilo 1 800 škol, začala pomáhat v několika státech světa a děti pomocí ní odeslaly 6 000 upozornění na šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další trápení, které školáky denně potkává.