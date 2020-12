Historie zimních eventů a map v League of Legends. Uvidíme návrat Snowdown Showdown?

Zasněžený Summoner's Rift, speciální soundtrack a vánoční skiny. Snowdown showdown byl součástí League of Legends od úplného začátku, první zimní skiny se do hry dostali již v roce 2009! Po deseti letech však tato tradice z oblíbené MOBA pecky zmizela.

Preseason 10 přišla s velkými změnami. Alcovy, dragon souly a především speciální Summoner's Rift podle draků. Právě Mountainous, Infernal, Oceanic a Cloud Rift byly podle všeho důvodem, proč se League of Legends komunita v roce 2019 nedočkala speciálního vánočního eventu. Podle zaměstnanců Riot Games jsou různé druhy map příliš náročné na programování. Jak však ukázal youtuber RossBoomsocks, možná to není úplně pravda.

Vraťme se však na začátek příběhu. První zimní event v League of Legends proběhl v roce 2009, když se svých skinů ve svátečním kabátu dočkali Teemo, Nidalee, Nunu, Tristana a Zilean. Trochu překvapivě však nebyl prosinec 2009 prvním updatem se zimní tématikou. První mráz zažil Summoner's Rift již v květnu 2009, kdy se zimní SR stal hratelnou mapou.

V únoru 2010 dostal Summoner's Rift další zimní remake. U příležitosti ZOH ve Vancouveru přidali vývojáři z Riot Games osm nových skinů (Jax, Veigar, Amumu, Corki, Twitch, Anivia, Kassadin, Fiddlesticks), nové runy a mapa byla opět oblečena do zimního kabátu.

V prosinci roku 2010 se sníh na SR vrátil. Na mapu dopadaly sněhové vločky, kam se člověk podíval, mohl vidět vánoční stromky, ozdoby, na několika místech byli k vidění také cínoví vojáčci. Pro nikoho nebude jistě překvapením, že Riot přidal dalších sedm skinů, jako např. Re-Gifted Amumu či Candy Cane Miss Fortune. Amumu se tak stal prvním šampionem, který dostal hned dva skiny se zimní tématikou.

Hráči o zimní Summoner's Rift nepřišli ani v roce 2011. Jedinou větší změnou byly chybějící vločky dopadající na mapu, důvodem byly stížnosti na lagy způsobené právě padajícím sněhem. Počet skinů se pak snížil na čtyři (Gangplank, Heimerdinger, LeBlanc, Maokai).

Podobně jako v předešlém roce, v Season 2 vydalo Riot Games čtyři vánoční skiny (Katarina, Fiddlesticks, Veigar, Ziggs). Nutno říci, že upgradnutý byl také animovaný login screen, který společně se speciálním soundtrackem naladil perfektní atmosféru pro hraní zimního League of Legends. Jediným problémem však bylo, že Riot se poprvé po třech letech rozhodl neimplementovat do League of Legends zimní verzi Summoner's Riftu. Zklamání bylo obří.

Trend vánočního eventu bez krásného Vyvolávačova Žlebu pokračoval až do roku 2016. Každý rok sice vycházela trojice nových skinů, bez zasněžené mapy to však nebylo ono.

Součástí zimních eventů se postupně staly speciální herní módy jako 1v1 Snowdown Showdown mód či Legend of the Poro King. Až do roku 2017 dostávali hráči také speciální ikony, které mohli získat během Showdown Snowdown. 68 ikon, které hráči mohli v průběhu let získat, již nejsou k dispozici.

Velkolepý návrat zimního SR přišel po dlouhých pěti letech. 14. prosince 2016 přišel další Snowdown Showdown s naším oblíbeným Summoner's Riftem, spolu s ním vyšli Santa Braum, Snow Day Graves a Winter Wonder Karma. Hráči zároveň poprvé viděli remaknutou verzi Summoner's Riftu z roku 2014 pokrytou sněhem.

V roce 2017 přišly do Snowdown Showdown mise, vánoční kapsule či možnost darovat přátelům speciální ikonu za 1000 BE. Hráči mohli také využít nového herního módu Snow Battle ARURF. Dalšího zimního skinu se dočkala Poppy, svou premiéru v Snowdown Showdown si odbyli Draven a Jinx.

Další ročník eventu probíhal velice podobně. Mise, lootboxy, skiny, rámečky a emoty. Již zmíněná změna proběhla u ikon, které si nyní hráči kupovali za získané Snowdown tokeny.

Bohužel, rok 2018 byl doteď posledním, kdy se vánoční Snowdown Showdown odehrál. Po změnách na Summoner's Riftu se již zimní verze nevrátila. Stejně tak se již do hry nepodívali Snowdown Showdown skiny, které nebyly u komunity oblíbené, jak by Riot doufal. Nahradil je Sugar Rush Braum, Evelynn, Ziggs a Zilean.

Letos dokonce Riot Games opustil od jakýchkoli vánočních skinů. Do 9. ledna sice mají fanoušci Snowdown skinů možnost zakoupit kolekce z posledních let, nových úprav se však nedočkali. Riot Games místo toho nabízí limitovanou vánoční edici reálných předmětů jako například vánoční svetry či plyšové hračky.

Vývojáři League of Legends nemají o budoucnosti Snowdown Showdown jasno. „Je možné, že event bude zpět, momentálně to však nemáme v plánu,“ nechal se slyšet jeden ze zaměstnanců Riot Games.

Doufejme, že rozmýšlení nebude dlouhé a sníh se na Summoner's Rift vrátí co nejdříve.