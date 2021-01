Nejlepší hráč světa víkendové ligy ve FIFA 21 za Emericksonem a Matejsem!

Ohraná písnička. Anders Vejrgang opět ve víkendové lize neprohrál a drží si svou neporazitelnost ve FUT Champs FIFA 21. Jenže co se týče postavení v žebříčku Top 200 borců posledního víkendu, zůstal dánský talent až za Matějem „m4tk05“ Dunkou a Janem „Emerickson“ Krupičkou, kteří prožili velepovedenou WL.

360-0, taková je bilance Anderse Vejrganga. Dánský supertalent stále nepoznal přemožitele, ve dvanácté víkendové lize se však umístil až v poslední desítce Top 100 a skončil tak za dvěma českými reprezentanty!

36. místo patřilo Matěji „m4tk05“ Dunkovi, který FUT Champs bez prohry odehrál poprvé v kariéře! „Jsem hrozně rád, že jsem dokázal uhrát 30:0. Je to takový můj velký cíl, který jsem dokázal splnit,“ říká spokojená jednička Bohemians esports. Matěj Dunka tak ukazuje rostoucí formu a dává najevo, že s ním česká špička musí počítat.

V první stovce, konkrétně na 72. příčce, se vyhřívá také Jan „Emerickson“ Krupička. Ten si pro perfektní víkendovku podobně jako kolega z Bohemians došel poprvé v kariéře. „Nevím, co na to říct,“ hledal sparťan marně slova. S více jak čtyřmi tisíci diváky byl Emericksonův stream druhým nejsledovanějším FIFA přenosem na Twitchi a česká komunita tak opět ukázala svou sílu.

Jak již bylo zmíněno, oba hráči také získali skalp jednoho z nejlepších Fifařů letošního ročníku Anderse Vejrganga.

Úspěšnou dvojici doplnil v Top 200 také Martin „Caster“ Štěpán, pro kterého byla tato WL pro změnu první 30-0 v letošní Fifě. „Jsem za to hrozně rád, od změny taktik to šlape a doufám, že to bude šlapat dál,“ doufá reprezentant AC Sparta Esports.