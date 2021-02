Red Bull Ultimátní Hráč 2021. Registruj se a soutěž o PlayStation 5 či zájezd na F1!

Jedna z největších tuzemských gaming událostí je zpět! Red Bull s přispěním mediálního partnera iSport.cz spustil další ročník Red Bull Ultimátní Hráč, který bude větší a lepší než kdy dřív. Bylo ti osmnáct let, máš trvalé bydliště v České republice a chceš si zasoutěžit o nejnovější herní konzoli PlayStation 5 či zájezd na závody Formule 1? Zaregistruj se!

V pořadí pátý ročník esportové soutěže letos vítá mezi hrami nováčka. Ke Clash Royale, FIFA 21, Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends se připojí Bike Unchained 2.

Red Bull Ultimátní hráč se hraje vždy systémem 1v1 a prověří především všestrannost gamerů, není však nutné se zúčastnit všech turnajů. Ovšem pouze ti, kdo se zúčastní dvou a více turnajů, si zahrají o celkové vítězství a prokáží skutečně svou všestrannost v online hrách. Více informací se dozvíte na redbull.cz/pravidla.

Součástí Red Bull Ultimátní Hráč bude i Jirka Král • Foto Red Bull Ultimátní Hráč

Ve všech pařbách budou muset projít dvěma kvalifikacemi, z nichž se šestnáctka nejlepších dostane do finálového turnaje. Hráči budou průběžně získávat „ultimátní body“. Osm playerů s nejvíce body postoupí do grandfinále, které budeme vysílat na Twitch.tv/eleaguecz, turnaje z jednotlivých her budou ambasadoři vysílat na svých kanálech.

Celkový vítěz získá zájezd pro dva na závody Formule 1, jeden Sony PlayStation 5 + hru dle vlastního výběru, kredit v hodnotě 300 eur na Wolt, poukaz v hodnotě 300 eur na nákup do supergamer.cz, zásobu energie a merchandise ultimátního turnaje.

Red Bull Ultimátní Hráč, soutěž o PS5 či zájezd na F1 • Foto Red Bull Ultimátní Hráč

Soutěž o ceny pro všechny

Šanci vyhrát novou konzoli PlayStation 5 a další skvělé herní zařízení máte i v případě, že se nezapojíte do online turnaje. Do 31. března bude na webu redbull.cz/soutez probíhat soutěž o skutečně lákavé ceny. Stačí se zaregistrovat a správně zodpovědět otázky týkající se turnaje Red Bull Ultimátní hráč a jste ve hře i vy.

Kompletní informace společně s registračním formulářem najdete na redbull.cz/hrac.

Red Bull Ultimátní Hráč se může zúčastnit každý • Foto Red Bull Ultimátní Hráč

Termíny jednotlivých turnajů:

Clash Royale

23.2. a 25.2. kvalifikace, 27.2. finále

FIFA 21

2.3. a 4.3. kvalifikace, 6.3. finále

Counter Strike:Global Offensive

9.3. a 11.3. kvalifikace, 13.3. finále

League of Legends

16.3. a 18.3. kvalifikace, 20.3. finále

Bike Unchained 2

23.3. a 25.3. kvalifikace, 27.-28.3. finále

Grandfinále - live stream na Twitch.tv/eleaguecz

3.4. 2021