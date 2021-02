Celosvětový výpadek League of Legends a Valorant serverů, co se stalo?

V časech Season 2 a Season 3 nebyl červený vykřičník u evropských serverů ničím neobvyklým. Hráči se často museli obejít minimálně bez hodnocených LoL her, situace se ale v posledních letech zlepšila. To, co se stalo ve čtvrtek večer, však Riot Games nepamatují.

Výpadky serverů nejsou snad v žádné online hře ničím, s čím by hráči nepočítali. Na chvíli si nezastřílite v Counter-Striku nebo nezapaříte ranked v League of Legends. Jenže čtvrteční problémy byly jedny z nejhorších za poslední roky.

Přibližně od pěti hodin do druhé ráno (downdetector.cz) se hráči nedostali do hodnocených her v League of Legends, s podobnými potížemi se potýkaly také Valorant a Legends of Runeterra. V LoL sice gameři mohli vyrazit do normálních her, TFT či ARAM, jenže ani to nezajistilo hladký průběh.

Po champ selectu se totiž hra nemusela vůbec zapnout. Jak v LoL, tak ve Valorantu a LoR vyskočila na hráče tabulka s kritickým errorem.

Zpráva při výpadku League of Legends a Valorantu • Foto Riot Games

U většiny hráčů byl problémem antivirový program. Stačilo jej vypnout nebo dát hrám od Riot Games výjimku. Ve velké části případů pak hra běžela bez dalších problémů.

Nutno říci, že tento způsob má od ideálu daleko. Osmihodinový výpadek Riot Games serverů je unikátem.

Všechny hry jsou nyní opravené a gameři tak mohou opět vesele ztrácet své drahocené ranky.