Hon na Marpa s československými tanky. Chceš si se mnou zahrát? vyzývá hráče raper

Všichni proti Marpovi! Kdo ho sestřelí? World of Tanks s uvedením nové národní řady vozidel oznamuje svého českého velvyslance tanků: rapera Marpa. Headlinery World of Tanks Blitz je nově pět československých tanků, které se stanou součástí Evropského technologického stromu.

„Je to skvělý pocit, když do hry přivedeme nová vozidla, která si naši hráči mohou užít, a naše evropská komunita tato ocelová zvířata netrpělivě očekávala,“ uvádí Andrey Ryabovol, produktový ředitel World of Tanks Blitz. „World of Tanks Blitz si stáhlo téměř 15 % české populace, což je šílené! Tato nová vozidla jsou způsobem, jak poděkovat naší české komunitě za jejich odhodlání a vášeň.“

Pětice nových tanků:

• Škoda T 25 (Tier VI)

• Konštrukta T-34/100 (Tier VII)

• TVP VTU Koncept (Tier VIII)

• Škoda T 50 (Tier IX)

• TVP 50/51 (Tier X)

Celkově se jedná o dynamické, obratné a dobře vyzbrojené stroje. Škoda T 25 je dokonalým odrazovým můstkem k nové řadě, protože poskytne tankistům pocit, který lze zažít spíše na vyšších úrovních.

Stejně jako švédské a italské větve budou i československé tanky zkoumatelné od úrovně V. Str. M / 42. Na VII. A VII. Tieru mají klasická děla, která se mohou pochlubit vynikající průbojností a vysokým poškozením jedním výstřelem, zatímco ostatní tři mají samonabíjecí děla. Na vrcholu stromu je palebná síla Tier X TVP T 50/51 opravdu působivá díky zásobníku se 4 náboji.

S uvedením nové národní řady vozidel tvůrci World of Tanks Blitz také představují svého českého velvyslance tanků: rapera Marpa.

Foto wargaming.com

„Jsem velmi nadšený z účasti na takovém druhu spolupráce. Je mi velkou ctí být ambasadorem ve hře World of Tanks Blitz a představit československé tanky obrovské komunitě World of Tanks Blitz, “ říká raper Marpo. „Protože jsem sám hráčem, jsem nadšený, že se mi tato nová vozidla dostanou do rukou, a budu rád, když se ke hře připojíte. Let’s do this!!”

Při příležitosti této zvláštní příležitosti bude Marpo 26. února od 21:00 středoevropského času živě streamovat svůj postup prostřednictvím nových československých tanků na svém Instagramu.

Pro všechny tankisty bude navíc ve hře úžasná výzva: Hunt for Marpo. V online misi budou mít tankisté za úkol setkat se s raperem v bitvě, a pokud se jim to podaří, vydělají 1 500 zlatých. Ve hře si tak dejte pozor na mc_marpo.

Lov končí 27. února v 23:59 SEČ. Hodně štěstí!

World of Tanks Blitz patří v našich končinách k nejpopulárnějším hrám vůbec. V České republice si WoTB stáhlo již více než 1,5 miliónů hráčů, na Slovensku je to pak 450 tisíc stažení.