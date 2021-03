Kontroverzní streamer láká diváky na svůj kanál, za 75 dolarů si vytetuje vaše jméno

Clint1717, který měl při posledním streamu 25 000 sledujících, přišel na opravdu kreativní způsob, jak získat pozornost diváků. Za příspěvek 75 dolarů zatočí svou ruletou, kde se nachází tři možnost - Nic, Vůbec nic, Tetování. Během streamu si udělá pohodlí, leží ve vaně, popíjí svůj energy drink a čeká na to, co mu osud přinese. „It is what it is,“ zareagoval na to, když na ruletě přistála možnost „tetování“.

Pro Clinta to nebylo první tetování, které si v přímém přenosu nechal udělat. Díky několika 75 dolarovým příspěvkům a „šťastným“ točením na ruletě má na zádech už několik, ne zrovna pěkně vytetovaných jmen. Teď se rozhodl pro změnu a oznámil, že si na svá záda nechá vytetovat streamerku Pokimane. Jeho přítelkyně nebyla z volby zrovna dvakrát nadšená, ale nakonec vzala tetovací přístroj a streamerku na záda svého partnera zvěčnila.

Co si o tomto způsobu přitahování pozornosti myslíte vy? Vzhledem ke kontroverzní politice Twitche je možné, že se do pravidel brzy dostane i tento případ. Clintovi to ale zatím vychází, vydělal si tím už nemalé peníze.